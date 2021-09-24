節能減碳 河北宣布每年水泥錯峰生產150天

為達到十四五計劃中節能減碳的目標，河北省宣布水泥「常態化」錯峰生產方案，內容顯示河北省全數水泥熟料生產線每一輪的錯峰執行時間為當年開始供暖之日到下一年度開始供暖前一日，錯峰基準天數約 150 天，具體天數根據上一輪執行效果和生產運行、市場供應等情況進行動態調整。

河北省錯峰生產分別採暖季和非採暖季兩個階段進行。在採暖季（從各地開始供暖之日起到供暖結束之日止），錯峰時間各企業可根據本地區採暖季實際起止時間合理安排，控制在 120 天；在非採暖季，錯峰時間原則安排在 5 月、7 月中下旬和 8 月上旬、9 月和 10 月上旬三個時間段，錯峰時間約 30 天。

河北省指出為落實節能減碳的國家戰略目標，下階段河北省水泥業的錯峰生產要進入立法階段。十四五計劃期間，要強化和改善能耗雙控制度，推動能源總量管理、全面進行節約，迫使產業結構、能源結構做出調整，以實現碳達峰碳中和的目標。

(圖片: AFP)

而這波水泥限產不光是河北省，中國許多地區都進行限產政策，而在供應下滑之下，中國水泥報價不斷上揚，上周中國 P.O 42.5 高標水泥均價為每噸人民幣 505.67 元，較前一周上漲 11.46%。

中國水泥協會認為，廣西、江蘇、雲南和貴州等地限電程度加重，水泥生產受到影響，市場供應短缺；加上煤炭價格上漲，企業生產成本增加，因而多地水泥價格出現大幅上漲。

