債市投資者：美國對停滯性通膨的擔憂被過度誇大

有多位知名債券市場投資者在週一 (18 日) 在一場全球會議中表示，對於美國經濟正走向停滯性通膨的擔憂被過度誇大了。

太平洋投資管理公司 (PIMCO) 執行長 Emmanuel Roman 表示，經濟活動停滯與高通膨相結合的停滯性通膨是「極不可能的」。

其他參與會議的投資人也認為，美國相對強勁的經濟成長使得停滯性通膨的可能性不大。古根漢 (Guggenheim Investments) 投資長 Scott Minerd 也認為，近期通膨上升是暫時性的，並表示當前的利率環境對目前的股票估值帶來支持。

Minerd 說道：「股票會再度修正嗎？肯定會的，但我認為股市現在會出現修正嗎？不會。我們很可能處於泡沫之中，但對於長期投資者來說，仍有很多機會。」

PGIM 執行長 David Hunt 表示，由於如今美國公債殖利率很低，投資者對更高回報的追求正在支撐股市。他也指出，持有現金從未像現在這樣的虧。

不過，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授 Nouriel Roubini 認為，有鑑於目前的寬鬆的貨幣財政和信貸政策，Delta 變種病毒及其相關的供應瓶頸的消退，將使短期內的經濟成長過熱。從中期來看，各種持續的供應衝擊，可能將使目前的通膨轉變為嚴重的情況。

從更長期來看，Roubini 認為，隨著各種持續的供應衝擊對全球經濟造成影響，最終的結果可能會比溫和的停滯性通膨更糟糕的情況，全球經濟面臨的風險是全面停滯性通膨。

美銀全球研究 G10 外匯策略部門主管 Anthanasios Vamvakidis 更預測，明年金融市場將因為停滯性通膨更劇烈震盪。雖然全世界都出現同樣情況，但美國的停滯性通膨更危險，可能迫使決策官員比原本預測的更強力收緊貨幣政策。