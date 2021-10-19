00881調整成分股 新增台達電、景碩

素有「國民 ETF」美譽的國泰台灣 5G+(00881-TW) 今 (19) 日配合追蹤標的指數─臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 factset 5G + 通訊指數進行成分股調整，跟進新增台達電、景碩，刪除信邦、佳世達，並於 2021 年 10 月 19 日收盤後生效。

00881 去年 12 月成立，雖然還未滿一週年，但規模已為台股科技型 ETF 中最大，投資人數亦為台股 ETF 中的第三大，根據臺灣集中保管結算所資料顯示，截至 10/15，受益人數已達 329,916 人，從成立以來成長 545.63%。

根據投信投顧公會資料，截至 9 月底，00881 規模也超過新台幣 362 億元，顯示 5G、電動車、半導體產業加速發酵的趨勢，廣獲價值型投資人肯定。

5G、電動車、半導體不僅是 2021 年投資的主旋律，也是未來黃金十年的產業變革大趨勢，握有關鍵技術的台灣相關概念股無疑受惠最大，而 00881 同時涵蓋半導體國家隊、台灣電動車與次世代通訊技術升級三大面向，而且每半年配息一次，有機會股息價差兩頭賺。

而 30 檔成分股涵蓋全球半導體產業的台灣科技龍頭股如：台積電、聯發科、聯電等「護國神山群」之外，還納入鴻海、台達電等「電動車產業鏈」概念股，與配息穩定的電信股如：台灣大、遠傳等，持股多為市值名列前茅的公司，是國內科技市值型 ETF 的代表。

國泰台灣 5G + 基金經理人蘇鼎宇表示，新興應用發展將驅動半導體元件的長期需求，半導體晶片缺貨成為全球產業新常態，台灣科技股長期展望仍佳。目前中國的雙限利空多已反映在股價上，後續仍需持續觀望與追蹤中國政策影響。美國在貨幣政策正常化前股市通常波動較劇烈，而實體經濟前景仍穩固，且全球景氣持續復甦下，台灣 9 月出口續創單月新高，年增率達 29%、連 15 紅，在獲利基本面支撐下台股長多趨勢不變，且過往第 4 季漲幅可望勝出其他季，建議可定期定額長期佈局，或在近期短線回檔時，逢低加碼，參與科技業未來漲升契機。