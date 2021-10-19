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廣明擬斥4.8億元向廣達購置桃園廠辦 作為營運總部大樓

鉅亨網記者劉韋廷 台北
廣明擬斥4.8億元向廣達購置桃園廠辦，將作為營運總部大樓。(鉅亨網資料照)
廣明擬斥4.8億元向廣達購置桃園廠辦，將作為營運總部大樓。(鉅亨網資料照)
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廣達廣明桃園總部大樓代工機器人組裝

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (19) 日公告，董事會通過以 4.8 億元將桃園龜山區文明一街 4 號土地及建物售給子公司廣明(6188-TW)，處分利益估 2.19 億元，但交易對象為子公司，廣達將損益列在資產，因此不影響獲利，廣明也同步公告，購買土地建物將作為未來興建營運總部辦公大樓、研發中心。

廣達公告，將處分桃園龜山區不動產，土地面積達約 4219 平方公尺 (約 1276.25 坪)、建物面積則達 4887.01 平方公尺 (約 1478.32 坪)，交易總金額為 4.8 億元，對象是持股 30.22% 的子公司廣明。

廣達表示，這次交易對象為合併報表子公司，依國際會計準則公報規定，處分損益將採用權益法投資科目減項認列在資產中，不影響每股純益。

廣達進一步指出，該廠辦原採出租方式，但配合廣明營運總部、研發中心興建，已與現有承租人說明並在今年 7 月結束雙方合約。

廣達、廣明今董事會皆通過相關議案，廣達補充說明，考量廣明未來將改建原建物，加上須先向主管機關申請核准提升容積率，因此，交易目前還沒有確切的完成時間。

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