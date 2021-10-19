大家都知道，在疫情期間應戴口罩、勤洗手，並且非必要不外出，並保持社交距離、減少與他人的接觸，但日常生活中，仍難以避免必須外出的時候，如果交通工具就是單車，那要注意些什麼呢？

確保獨自一人騎車

不管在任何情形下，獨自一人、保持與他人的距離，這是確保自己與別人安全的最佳方法。

因為只要群聚，就有可能沾染到他人的飛沫，或是透過手接觸並且又觸摸了自己，所以不管是為了什麼原因騎車出門，請保持一個人，並且挑選熟悉的路徑，盡量在沒人的時間騎乘。並且戴上口罩，與他人保持 1.5m 以上的距離，避免自己的汗水、口沫飛散到其他人身上。

很重要的是，如果自身有身體不適，感冒、發燒的狀況，當然就絕對不能再出門。美國 Bicycling 雜誌報導中提到，曾有人認為如果發燒、感冒甚至是體中有新冠肺炎（COVID-19）病毒，可以透過運動強化來清除體中病毒，或是透過流汗排出，但美國阿巴拉契亞州立大學健康教授 David Nieman 則駁斥說，結果正好相反。

▲疫情期間仍應持續運動，但推薦以室內安全的運動為主。

單車仍是推薦交通選項

不過若是有必要外出，自行車仍然是非常被推薦的交通工具。只要保持安全距離，騎自行車通勤可以避免與他人不必要的接觸，防止疫情的傳播，相較於騎機車，還能滿足日常的運動需求。

《Bicycling 雜誌》提到，在美國的研究認為，COVID-19 的傳播與室內環境有較大的連結，在戶外的機會相對小。但即便如此，如果在戶外與他人未能保持社交距離，並接觸持續 10-15 分鐘，仍然是可能會有危險的，即使是騎自行車也一樣。像是一同騎車的人，如果咳嗽或打噴嚏時，COVID-19 會通過飛沫傳播，當這些飛沫進入附近的人的嘴、鼻子或眼睛時，就可能傳染。尤其是我們都遇過，有些人會在騎車過程中，吐口水或是擤鼻涕，那就會更加危險。所以單獨騎乘、遠離他人，仍然是自保最好的方法。

▲騎單車作為交通工作，比其他的大眾運輸都來得安全。

很多人會擔心，這段時間沒有訓練，體能被打回原形，之後要重新練起怎麼辦？這時當然不是要完全放棄騎車、運動，但還是推薦以室內安全的運動為主，畢竟經常運動確實可以讓人有更好的免疫系統，但重點這得有賴長期的運動，而非在短期內的運動所影響。此外，在這個風險比較高的時間點，應該還是要多擔心健康問題，健身的狀況還是其次。

可以騎公共自行車嗎？

有些人可能會用公共自行車來通勤，也擔心是否會有風險？根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的說法，如果帶原者使用了公共自行車，的確有可能將病毒留在車上，下一個使用者也可能因為觸摸到病毒，再觸摸自己的嘴、鼻子、眼睛，因而被傳染。但這並不是病毒傳播的主要方式，而且只要在騎乘前先消毒就能避免。此外研究也發現，暴露在陽光下 30 分鐘，有 90% 以上的病毒就會消滅。戴手套騎乘可以減少接觸，並避免觸摸臉頰，騎乘後也應該盡快洗手。

依 Bicycling 雜誌的報導總結來說，戶外騎車會不會有染疫的風險呢？嚴格來說機會不大，畢竟感染風險最大的因素是群聚、室內、近距離接觸等，只要避開這些危險的因子，騎單車作為交通工作，比其他的大眾運輸都來得安全。

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來源：《單車誌》

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