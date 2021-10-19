NOR Flash價格Q4恐觸頂 美系外資降評華邦電、旺宏

先前偏空的美系外資，持續保守看記憶體產業，認為第四季 NOR Flash 價格恐觸頂，隨著供需趨於平衡，明年第一季價格可能轉跌，下調華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、兆易創新評等，將華邦電與旺宏由「中立」降至「劣於大盤」，兆易創新則降至「中立」。

繼先前發布報告認為 NOR Flash 第四季價格可能僅持平後，外資再指出，第四季 NOR Flash 價格僅小幅季增至持平，與先前預期相同，預估隨著供需趨於平衡，價格上漲空間有限，明年第一季價格可能持平至下跌。

外資指出，消費性電子產品需求疲軟，將影響 NOR Flash 價格走勢，美國 PC 市場需求轉弱，筆電通路商庫存水位持續墊高，電視需求也更疲弱，特別是在中國市場，今年電視單位出貨量衰退幅度可能達雙位數，且近一個月來，MCU 需求也同步下滑。

外資表示，兆易創新近期產能雖不會明顯增加，但其製程由 65 奈米轉進 55 奈米的速度優於預期，隨著 NOR 整體市場需求趨緩，加上兆易創新產出增加，通路端庫存目前約 4-5 周，已較一個月前的 3-4 周小幅增加。

美系外資 8 月對記憶體產業開槍，以記憶體寒冬來臨為題，示警投資人 DRAM 景氣浮現反轉訊號，將因此影響價格更強勢的 NOR Flash 行情，記憶體業者相繼高分貝反駁。華邦電董事長焦佑鈞當時第一個出面喊話，除強調產能持續滿載、供不應求，第四季表現也不差。

旺宏董事長吳敏求更直言該外資報告完全沒有知識，對其談 DRAM 有不同看法沒意見，但打臉外資 NOR 與 NAND Flash 應用跟 DRAM 完全不同。