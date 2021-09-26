華邦電Q4營運可望站穩高檔 明年上半年產能已滿載

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 受惠產能持續滿載，加上漲價效益發酵，第三季營收可望較上季成長 15%，獲利季增幅也將達雙位數，第四季營運估將維持第三季高檔水準，就現有訂單來看，明年上半年產能已滿載。

華邦電目前產能持續滿載，網通、5G 應用、物聯網、電動車等需求續強。隨著漲價效益逐漸反映，加上利基型 DRAM 與 NOR Flash 第三季延續雙位數漲價動能，法人預估，華邦電第三季營收可望季增 15%，獲利也會有雙位數成長。

華邦電指出，在供給吃緊下，第四季 NOR Flash 價格仍可望持續上漲，整體營運估將維持第三季高檔水準，明年上半年產能已滿載，已有許多客戶在談明年的長約。

華邦電主要生產基地為台中廠，現有產能為 5.7 萬片，在客戶需求強勁下，台中廠明年訂單掌握度已達 6 成，為因應客戶需求，明年將再擴充約 2000 片產能、使總產能來到 5.9 萬片。

至於高雄新廠方面，規劃第一階段產能 3.15 萬片，初期將先裝機 1 萬片，預計明年第四季投產，導入 25 奈米微縮 (25S) 製程，相當於同業的 20 奈米。

華邦電目前 DRAM 主要供應 DDR3 1Gb 以下，新廠投產後，可望朝更高容量的 2Gb、4Gb 推進。

華邦電第二季受惠記憶體需求旺、漲價效益發酵，單季稅後純益 33.36 億元，季增 1.1 倍，年增 3.7 倍，每股純益 0.84 元，單季 EPS 超越過去兩年總和，創新高；上半年稅後純益 49.23 億元，年增 6.9 倍，每股純益 1.24 元。