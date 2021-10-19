Cadex 36 Disc輪組 破武嶺PB就靠它了！

不能出門騎車的日子，能做的就是整裝待發，花點時間、心力，把自己和愛車都變成心中想要的樣子！現在你有更多的時間，吃訓練台課表、強化核心肌群、再把愛車進化一番，等解封出車那一天，不管是西進、東進還是塔塔加，一路就把 PB 刷過去就對了！

對於喜歡爬大山的台灣車友來說，一組更適合於爬坡的低框、輕量化輪組，是不可或缺的！所以巨大集團旗下，生產高階自行車零組件的品牌 Cadex，在原有的 42mm 與 65mm 之外，最新的 Cadex 36 Disc 輪組系統，定位為輕量爬坡用，一組僅重 1,302g，當然它也擁有了現在車友們在意的幾個元素，像是無框鈎輪圈的輪圈設計、陶瓷培林花鼓、以及輪圈大內徑以容納大胎寬外胎，讓騎士能在上坡騎得快，平路跑得順暢，下坡也更穩定。

最佳的剛性重量比

這款超輕的無框鈎碳纖輪組，擁有同級輪組中最佳的剛性重量比，提供騎士最頂級的加速性、騎乘效率和最穩定的操控性，以幫助騎士不論在爬坡攻頂、平路衝刺或下坡疾行時皆能有最佳表現。DBL 動態編輪技術搭配高剛性的碳纖空力輻條，使 Cadex 36 Disc 輪組能較競品高出 40% 的傳動剛性。

此外，Cadex 36 Disc 輪組還提供騎士非凡的騎乘效率，首先在側向剛性／重量比上，比同級競品高出 30% 的效率值，更藉由全新的 R1-C30 陶瓷培林花鼓較以往提升 1.5 倍的滑順度。

大胎寬操控更穩定

擁有 22.4mm 輪圈內徑的 Cadex 36 Disc 輪組，能提供騎士在安裝現今主流的 25C、28C 大胎寬外胎時，有更好的支撐性，加上 36mm 低側風阻力的優勢，使得 Cadex 36 Disc 輪組無論是面對任何的騎乘路面或甚至在有陣風干擾的情況下，皆能有非常穩定的操控性。

「當我們設計 Cadex 36 Disc 的時候，我們的目標就是為騎士創造出一組能讓他們創造紀錄、突破自我的輪組。」Cadex 全球品牌經理 Jeff Schneider 說。「Cadex 36 Disc 承襲了許多我們無框鈎輪組的劃世代技術，但是更低的框高、更寬的輪框內徑加上陶瓷培林的應用，造就出 Cadex 36 Disc 更好的性能表現，能讓騎士更有效率、也更多元的來完成每一次的騎乘。」

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來源：《單車誌》

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