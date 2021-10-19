印尼央行維持利率不變 符合市場預期

印尼央行周二 (19 日) 維持基準利率不變，符合外界預期，央行表示，這一決定符合支持經濟復甦同時，能保持印尼盾穩定的需要。

這是印尼央行連續第 8 個月，將基準 7 天逆回購利率維持在歷史低點 3.50%。

印尼盾兌美元匯率周二上漲 0.3% 至 14,068，但在決策公布後略微回落。截至雅加達時間下午 2:37，印尼股市下跌 0.3%。

印尼經濟成長，在 2021 年第二季來到 17 年來最快，但疫情在 7 月重新升溫，為復甦蒙上陰影，也迫使當局重啟防疫限制。

央行總裁 Perry Warjiyo 發布聲明表示，在預期低通膨，以及努力重振經濟成長的前提下，這一決定能符合維持匯率和金融體系穩定的需要。央行仍堅持其對今年成長 3.5% 至 4.3% 的預測，並相信 2022 年的經濟增長會好於今年。

Warjiyo 指出，央行將在明年年底前，放寬住房和汽車貸款的首付規定，並擴大對信用卡還款的刺激，所有這些措施，有助增強寬鬆貨幣政策的效果。

央行表示，將繼續確保貨幣反映經濟基本面。

自印尼央行上次會議以來，由於大宗商品出口強勁，印尼盾兌美元匯率已上漲約 1.1%，但今年以來，印尼盾仍下跌 0.3%。