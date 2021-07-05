印尼單日確診及死亡人數創高 醫療用氧氣陷嚴重短缺

印尼政府於 4 日 (週日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大、該國的醫療用氧氣正陷入嚴重短缺，已指示氣體生產業界將氧氣優先供應給醫療用途。這也與當地某醫院傳出因氧氣不足，有 60 多名病患死亡的事件有直接關聯。

印尼當地的疫情嚴峻，近兩週內的單日新增確診人數屢創新高。在 7 月 3 日當天有 2 萬 7913 人確診，創該國單日確診的新高紀錄。

此外，印尼在 7 月 4 日當天有 555 人因感染新冠肺炎而死亡，這個數字也創下該國的單日新高紀錄。而各地醫院也由於醫療用氧氣等的不足，醫療系統正面臨著嚴重考驗。背後原因與最早在印度發現的 Delta 變種病毒株的迅速蔓延有關。

在截至 2021 年 7 月 3 日為止，印尼全國為收治新冠肺炎患者所準備的病床數量，約已使用 80%。而疫情最為嚴重的首都雅加達，病床使用率更高達 92%。國際紅十字會就擔心在 Delta 變種病毒肆虐下，印尼已距離大慘況不遠。

當中，爪哇島中部日惹 (Yogyakarta) 的某家醫院，在 7 月 3 日到 7 月 4 日之間就有 63 名病患死亡，醫療用氧氣的短缺情形已陷入危機狀態，院方也為此來向該國政府求援。只是目前還不清楚這 63 名死亡案例，是否都是新冠肺炎的確診患者。

印尼政府以全國醫療用氧氣需求量增加 5 倍為由，要求各行各業將氧氣分給醫療機關使用，急於確保充足份量。

而根據《日本放送協會》(NHK)5 日報導，日本約有 1900 家的企業在印尼當地設點，而受到當前疫情影響，有許多在印尼工作的日本人及其眷屬也都陸續撤離、 回到日本。