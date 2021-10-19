〈台幣〉亞幣強彈 連5升收27.935元攀2周新高

台北股匯今 (19) 日同步走揚，在外資積極匯入激勵下，新台幣兌美元匯率升破 28 元大關，往 27.9 元靠攏，終場升值 8 分，以 27.935 元作收，為連 5 升，攀上 2 周高點，台北及元太外匯市場總成交值 13.935 億美元。

美元走弱，亞幣今天全面反彈，新台幣匯價先貶後升，早盤最低來到 28.045 元，隨著熱錢回流，台幣一路走升，出口商同步進場拋匯，推升匯價最高來到 27.908 元，升值多達 1.07 角。

不過，新台幣兌美元尾盤升勢略為收斂，收在 27.935 元，升值 8 分，仍為 10 月 5 日以來新高，台北外匯市場成交金額 9.87 億美元，元太外匯市場成交金額 4.065 億美元。

台股方面，電子股重回多頭指標，帶動指數上漲近 200 點，一舉收復月線，站上 16900 點，外資已連 4 買，今天加碼買超 110.94 億元，累計 4 個交易日共大買 456 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.46%，韓元強升 0.76%，人民幣、歐元同步勁揚 0.53%，新加坡幣升值 0.44%，新台幣也升值 0.29%。