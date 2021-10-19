規範不當套領發票獎金 財政部修正條文將明確定義「不合常規」

為防有心人士以不合常規的方式取得大量小額發票套領獎金，財政部擬修正給獎辦法，即便是已發的獎金也會追回，財政部次長李慶華今 (19) 日透露，修正條文將對「不合常規」予以明確定義。

財政部今天舉行統一發票盃路跑活動記者會，李慶華會後受訪時表示，目前正在研議關於「不合常規」的定義，等到法規預告期滿後將正式對外公告。

財政部已在 9 月 8 日預告修正統一發票給獎辦法第 15 條，鎖定以不合常規的交易方式，大量取得小額統一發票者取消給獎資格，預告期間將在 11 月 8 日期滿，而已經領取獎金者也會被追回中獎獎金。

對於財政部的修法預告，日前有立委質疑，修正辦法中用字模糊不夠明確，擔憂新規定實施後恐讓民眾無所適從，財政部當時也允諾會針對實務狀況進行檢討，並儘可能地將規定「明確化」。

李慶華今日受訪時透露，法規條文將針對「不合常規」清楚定義，但目前還在預告期，因此將等預告期屆滿後再對外公布相關定義。

另外，新規定也針對不當套領獎金將「予以追回」是否會有溯及既往的問題，李慶華解釋，新規定必須等條文修正公布後才會生效適用，換言之，要等新法上路後才會針對不當套領追回獎金。