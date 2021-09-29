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〈財委會質詢〉立委質疑洗發票套領獎金修法字眼模糊 財部允諾檢討

鉅亨網記者郭幸宜 台北
透過不合理小額消費大量取得發票，提高中獎率，未來可能領不到獎金了。(鉅亨網資料照)
透過不合理小額消費大量取得發票，提高中獎率，未來可能領不到獎金了。(鉅亨網資料照)
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發票兌領獎金財政部

財政部日前預告擬修法，遏止以不合常規方式交易所取得的發票兌獎現象，但遭立委質疑修正辦法字眼模糊，未來恐讓民眾無所適從，對此財政部長蘇建榮允諾會針對實務狀況進行檢討，儘可能將規定「明確化」。

蘇建榮今 (29) 日率領相關業務單位與公股行庫董總赴立法院財委會進行業務報告，針對以非常規交易所取得發票兌獎修法，做上述表示。

根據財政部近期預告的修正草案，未來只要是以不合常規的方式取得大量、小額的統一發票，除了不予給獎外，已經兌領的發票獎金也會追回，相關辦法預計在今 (2021) 年底前實施。

民進黨立委沈發惠質詢時說，財政部擬針對「非常規交易所取得的大量發票」兌獎現象進行修法，但修正內容必須清楚明確界定何謂「不符常規的交易或付款方式」，但預告的修正草案卻沒有明確規範。

沈發惠舉例，什麼是非常規交易？分散取得的定義為和？如果買 10 個 1 元垃圾袋，並分開打成 10 張發票這樣算嗎？建議財政部應對非常規交易、分散取得有明確定義，才能避免行政裁量權過大的疑慮。

蘇建榮答詢時則說，目前還在法規預告期，但就外界所指的法規用字遣詞，以及行為明確規範等建議，會就實務現況進行檢討與研議。

但蘇建榮也坦言，不合常規交易、大量取得發票的套領態樣很多，必須從個案進行實質認定，如果將違規態樣寫的過於明確，可能會讓有心人有規避空間，舉例來說，假設法規明訂 10 張以上小額連開發票違規，可能讓有心人以連開 9 張規避。

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