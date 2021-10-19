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Google恐因未刪除非法內容 遭俄羅斯開罰最高2.4億美元

鉅亨網編譯林薏禎
Google恐因未刪除非法內容 遭俄羅斯開罰最高2.4億美元 (圖：AFP)
Google恐因未刪除非法內容 遭俄羅斯開罰最高2.4億美元 (圖：AFP)
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Google俄羅斯非法內容罰款科技巨頭

俄羅斯周二 (19 日) 表示，因 Google 遲遲未能按官方規定刪除非法內容，本月將按 Google 在俄羅斯年營業額的一定比例，對該公司處以巨額罰款，最高可達 2.4 億美元

俄羅斯監管機構 Roskomnadzor 表示，Google 今年尚未向該國支付 3,250 萬盧布 (約 45.8 萬美元) 的罰款，現在將對其處以在俄羅斯年營收 5%-20% 的罰款，金額最高可達 2.4 億美元

SPARK 企業資料庫數據顯示，Google 2020 年在俄羅斯營收共計 855 億盧布 (約 12 億美元)，根據計算，5％-20% 的罰款可能介於 4.3 億至 171 億盧布，即約 6,000 萬美元至約 2.4 億美元

近年來，俄羅斯不斷對海外科技公司採取行動，因這些公司未按俄羅斯法律要求，刪除官方認定的違法內容，有批評人士指出，俄羅斯政府以打擊極端主義內容為藉口，對俄羅斯反對派的相關網路內容進行審查。

為了加強對海外科技巨頭的控制，俄羅斯今年 3 月才以國家安全為由，降低推特 (TWTR-US) 在俄羅斯的網速，且多次要求科技公司刪除非法內容。

此外，Roskomnadzor 本月初也向臉書 (FB-US) 警告，要求移除俄羅斯認定的非法內容，否則將面臨其在俄羅斯年營收至多 10% 的罰款。

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