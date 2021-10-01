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俄監管機構警告：臉書若不刪除非法內容將面臨巨額罰款

鉅亨網編譯段智恆
俄監管機構警告：臉書若不刪除非法內容將面臨巨額罰款(圖片：AFP)
俄監管機構警告：臉書若不刪除非法內容將面臨巨額罰款(圖片：AFP)
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臉書俄羅斯罰款審查打壓社群媒體非法內容監管機構

俄羅斯周四（30 日）向臉書發出警告，若不刪除莫斯科當局認定的非法內容，將面臨其在俄羅斯年營業額最多至 10% 的巨額罰款。

俄羅斯聯邦通訊、科技資訊和大眾媒體監督局（Roskomnandzor，以下簡稱大眾媒體監督局）表示，計畫向臉書在俄羅斯的代表發送官方通知，稱該公司多次未能刪除非法內容，若情況仍未改善，將處以臉書在俄羅斯年營業額 5% 或 10% 的罰款。

俄羅斯財經媒體 Vedomosti 報導指出，官方祭出重罰警告的原因是，臉書沒有依規定刪除兒童色情、濫用毒品與極端主義文章等內容。對此臉書並未回應。

此外，Vedomosti 援引專家數據統計，臉書在俄羅斯的年營業額約為 120 億盧布（約 1.65 億美元）。

根據俄羅斯法庭文件，大眾媒體監督局今年對臉書未能刪除非法內容已提起 17 起不同的行政訴訟，累計罰款或尚未判決的求償金額達到 6,400 萬盧布（約 88 萬美元）。

俄羅斯政府在過去一年加大對外國科技公司打壓的力度，目的是加強對網路與社群媒體的掌控，日前 YouTube 因下架俄羅斯國營電視台「RT」發布疫情假消息的影片，遭莫斯科當局威脅封殺並採取報復措施。

今年初，俄羅斯大眾媒體監督局曾致函臉書與其他社群媒體公司，要求下架俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被捕後呼籲年輕人參加反政府抗議的內容，凸顯莫斯科當局對社群媒體的嚴格審查與打壓。

截稿前，臉書 (FB-US) 股價小跌 0.02%，每股暫報 339.54 美元

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