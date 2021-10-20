〈美股熱門股〉 BITO上市首日強漲近5% 聯合航空Q3營收報喜盤後漲2%

美首檔比特幣期貨 ETF「BITO」 上市首日漲 4.85%

美國首檔比特幣期貨 ETF「ProShares Bitcoin Strategy ETF」(BITO-US) 周二（19 日）上市首日迎蜜月行情漲 4.85%，收每股 41.94 美元，當日成交金額接近 10 億美元，為史上成交金額第二高的 ETF，僅次於貝萊德 BlackRock 美國碳轉型準備主動型 ETF(LCTU-US)。

彭博統計，周二有超過 2400 萬股股票易手，由於該基金的交易結算方式，淨流入或流出的金額可能要等到周三（20 日）才知道，同時周三也將在選擇權市場 NYSE American Options 與 NYSE Arca Options 交易所開始交易。

FRNT Financial 執行長兼聯合創辦人 Stephane Ouellette 認為，散戶投資人已有大量的管道能參與比特幣投資，美國發展加密貨幣 ETF 在滿足一種潛在的，即使是利基市場的需求。

另一檔比特幣期貨 ETF「Valkyrie Bitcoin Strategy ETF」（代號 BTFD）正在等美國證券交易委員會 (SEC) 批准，有分析師預估很快就會上市，成為每過第二檔上市的比特幣期貨 ETF。

聯合航空 Q3 營收報喜 盤後漲 2.29%

美國聯合航空 (UAL-US) 周二盤後公布優於預期的第三季財報，儘管先前受到新冠變種病毒 Delta 影響，但隨疫苗普及疫情漸緩，旅客在夏季回歸，推升營收表現亮眼，消息激勵聯合航空股價盤後翻紅上漲 2.29% 至每股 47.28 美元，扭轉收盤頹勢。

聯合航空第三季淨營收報 4.73 億美元，得益於聯邦政府提供的 11.3 億美元補助，第三季總營收報 77.5 億美元，高於 Refinitiv 分析師預估的 76.4 億美元，不過較 2019 年同期減少 32%。經調整後每股虧損 10.2 美元，優於分析師預估的虧損 1.67 美元，該虧損未計入聯邦政府提供的補助。

聯合航空表示，預計今年第四季運載量將比 2019 下滑 23%，銷售額也將比 2019 年同期減少 25% 至 30%，此外也預估第四季燃油價格平均為每加侖 2.39 美元，高於第三季的 2.14 美元，不過並未給出轉虧為盈的時間預測。

Ulta 長期財測不佳 重挫 10.58%

美國美妝品牌 Ulta Beauty(ULTA-US) 周二在投資人說明會上公布差強人意的財測目標，並且未提供今年全年業績指引，股價重挫 10.58% 至每股 363.35 美元。

Ulta 預計，2022 至 2024 會計年度，總淨銷售額將成長 5% 至 7%，同店銷額每年將成長 3% 至 5%，並且計畫每年開 50 家新門市，預計每股獲利將以較低的兩位數成長，營業利益預計在 13% 至 14% 之間。此外該公司為提振營運，設下 1.5 億至 2 億美元的長期成本節約目標。

D. A. Davidson 分析師 Michael Baker 表示，Ulta 給出預期似乎會比市場共識預估的銷售、獲利、每股獲利都還要好。

Baker 說，Ulta 的最新的 3 年財測與其在 2018 年給出的 3 年財測相比，或許較為溫和一些，部分原因是該公司的規模比當時大了 21%。Ulta 股價今年以來上漲 34.5%。