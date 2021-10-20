〈美股盤後〉首檔比特幣期貨ETF上市迎蜜月行情 標普連五紅逼近歷史高位

週二 (19 日) 嬌生等財報亮眼，十年期美債殖利率飆升，醫療保健、科技股仍帶頭上漲，美國首檔比特幣期貨 ETF 上市迎蜜月行情，區塊鏈概念股喜漲，標普升逾 0.7%，創連續第五個交易日收高，追平自 8 月 25 日以來最長連漲紀錄，標普距離歷史高點不到 0.5%。

政經消息，美國財政部長葉倫延長「非常規措施」至 12 月 3 日 (債務上限的最後期限) 以維持聯邦政府資金充足，敦促國會採取行動，因為上週通過的短期債務上限協議只是「暫時的緩刑」。

聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週二表示，Fed 縮減購債 (Taper) 應該會在下月啟動，而距離升息可能還有一段時間，若高通膨持續到今年年底，可能迫使 Fed 採取更積極的政策回應加以控制。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週二說，疫情後女性因托嬰育兒參與勞動市場受到侷限，加上退休人數增加，可能會阻礙就業市場復甦、拖累美國經濟。

國際貨幣基金 (IMF) 週二下修對亞洲 2021 年經濟成長的預測，從 4 月的 7.6% 降至 6.5%，主因是新冠疫情重創此地區，但在中國和印度帶動下，亞洲今年仍將是全球經濟成長最快速的地區。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.41 億例，死亡數突破 491 萬例。美國累計確診超過 4510 萬例，累計死亡數超過 72.7 萬。印度累計確診超過 3409 萬例，巴西累計確診 2165 萬例。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 198.7 點，或 0.56%，收 35,457.31 點。

那斯達克指數上漲 107.28 點，或 0.71%，收 15,129.09 點。

標普 500 指數上漲 33.17 點，或 0.74%，收 4,519.63 點。

費城半導體指數上漲 42.7 點，或 1.28%，收 3,381.5 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品板塊淪陷，醫療保健、公用事業和能源領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51%；臉書 (FB-US) 上漲 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.075%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.31%。

道瓊成分股以 Merck 領漲。Merck (MRK-US) 上漲 3.03%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.34%；沃爾瑪 (WMTUS) 上漲 2.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.95%；寶僑 (PG-US) 下跌 1.18%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.32%；AMD (AMD-US) 跌 0.086%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.99%；美光 (MU-US) 漲 0.46%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.83%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.31%。

台股 ADR 齊揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.40%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.52%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.58%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51% 至每股 148.76 美元。摩根大通週二發布報告將 iPhone 13 銷量的估值將從 8,200 萬部下修至 7,800 萬部，研判供應限制可能導致 iPhone 假日旺季營收略為下滑至 630 億美元。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.32% 至每股 2,864.74 美元。Google 週二正式發布 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手機，搭載自家晶片「Tensor」，具有魔術橡皮擦、動態肖像模式和人臉清晰等獨特模式。Google 新機即日起開放預購，10 月 28 日正式上市。

臉書 (FB-US) 上漲 1.39% 至每股 339.99 美元。Coinbase Custody 傳出將爲臉書數位貨幣錢包 Novi 提供加密託管服務。另外，週二臉書與司法部達成和解，將支付高達 1425 萬美元的罰款，以解決有關美國就業歧視的索賠。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.34% 至每股 163.87 美元。嬌生第三季財報獲利優於華爾街預期，還上調全年財測、維持疫苗銷售前景不變。

經濟數據

美國 9 月營建許可月率報 - 7.7％，預期 - 3.0%，前值自 6.0% 下調至 5.6%

美國 9 月營建許可總數報 158.9 萬戶，預期 167 萬戶，前值自 172.8 萬戶下調至 172.1 萬戶

美國 9 月新屋開工月率報 - 1.6%％，預期 - 0.3%，前值自 3.9% 下調至 1.2%

美國 9 月新屋開工總數報 155.5 萬戶，預期 161.0 萬戶，前值自 161.5 萬戶下調至 158 萬戶

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示，又一週出現樂觀的財報結果將可能觸發買入訊號，使美股主指再創歷史新高。

紐約人壽投資分析師 Lauren Goodwin 說：「隨著通膨、勞動力、供應和匯率風險的形成，本次財報季對投資者來說可能非常重要。我們將特別關注企業前瞻指引，以及成本上升是否會降低企業獲利。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主