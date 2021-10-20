〈財報〉魷魚遊戲助攻Netflix Q3新用戶大增 Q4新作連發成長可期

串流平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周二 (19 日) 盤後公布 2021 會計年度第三季財報，受惠於《魷魚遊戲》熱潮， Q3 新用戶大幅優於市場預期，隨著未來將有更多新作上市，第四季新增用戶有望達 850 萬人。

2021 會計年度 Q4 財測與展望：

營收： 77.1 億美元

EPS：0.8 美元 vs. 1.12 美元 (FactSet 調查的分析師預期)

Netflix 表示，由於去年疫情影響一些作品上架時程，使第一季、第二季度內容含量比以往更少，不過，預計下半年許多作品陸續推出將為公司帶來正面成效。

第三季《魷魚遊戲》熱潮有望提振第四季表現，Netflix 財務長 Spencer Neumann 表示，第四季的成長正在加速。拜下半年將推出的《紅色通緝令》和《獵魔士》第二季隻賜，Netflix 預估第四季將吸引 850 萬新用戶，高於市場預期的 832 萬。

Stifel 分析師 Scott Devitt 預計第四季 Netflix 新增用戶將輕鬆優於預期，並超過 1000 萬，主因在於受矚目的原創內容擴大國際滲透率，且正步入季節性的用戶訂閱成長期。

不過，獲利能力可能會受到新作品的高成本而有所影響。展望未來，Netflix 預計，若沒有疫情攪局或黑天鵝出現，明年營運更趨正常化。

Q3 (截至 9/30)Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收：74.8 億美元 vs. 74.8 億美元 (FactSet 調查的分析師預期)

淨利：14.5 億美元，年增 83%

EPS：3.19 美元 vs. 2.57 美元 (FactSet 調查的分析師預期)

全球淨增付費訂閱人數：440 萬人 vs 378 萬人 (FactSet 調查)

截至第三季，Netflix 總用戶達到 2.136 億人，其中《魷魚遊戲》蔚為風潮，該公司大約有 1.42 億家庭會員收看該影集， 使其成為 Netflix 歷史上收視率最高的新節目。

亞洲、歐洲地區是第三季新用戶主要動能，兩地區總共帶來近 400 萬新用戶，其中亞太地區用戶目前達 3000 萬人。專家認為，未來三、五年內，亞洲地區規模有望趕上目前用戶最多的北美地區。

Netflix 預計，全球潛在用戶達到 4.5 億人，因此該公司必須拓展更多較貧窮國家。該公司已開始在肯亞測試免費專案，希望能藉免費版吸引民眾升級到訂閱版本。

Netflix 收盤上漲 0.16% 至每股 639 美元，財報出爐後，盤後交易時段下跌 1.36%。