〈陸港盤後〉科技領漲 恒指收高1.4% 飛過26000點

美股四大指數齊漲，並未對 A 股形成利多，周三 (20 日)A 股三大指數開盤漲跌互見，上證在開低後保持在平盤下方震盪，而創業板指雖然開高，但煤炭類股全面重挫影響市場人氣，連帶創業板指也不敵賣壓反轉下挫。

貴金屬、石油、水泥等原物料概念股紛紛下跌，對於市場人氣打擊最大。此外權值股銀行、證券、保險表現疲弱不振，也對大盤造成壓力。不過電力、汽車、白酒等族群逆勢上漲，成為盤中少數亮點。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.02 兆元，較前一個交易日回升人民幣 469 億元，重新回到兆元水準之上。

港股方面，受到美股上漲的刺激下，港股再度延續這波反彈的氣勢，恒指開高越過 26000 點後震盪走揚，一路保持高檔震盪至收盤。早盤恒指受到 A 股下滑的拖累，漲幅一度縮小，但今年表現大幅落後全球主要指數的恒指，在觸碰到 26000 點時低接買盤進場再度推升指數來到今日高檔。

科技類表現亮眼，兩大權值股中，騰訊 (700-HK) 上漲 2.1%，輕鬆越過 500 元關卡，阿里巴巴 (9988-HK) 則是大漲近 7%。

中國發改委出手管煤價，煤價期貨崩跌逾 10%，電力類股齊揚，華潤電力 (836-HK) 大漲 5.31%，大唐發電 (991-HK) 上漲 2.2%，華能國際 (902-HK) 勁揚 3.2%。

截至收盤，上證綜指小跌 0.17%，報 3587 點；科創 50 指數上漲 0.5%，報 1373.59 點；深證成指下滑 0.33%，報 14452.25 點；創業板指收黑 0.37%，報 3285.12 點。

恒生指數上揚 1.35%，報 26136.02 點、恒生科技指數勁揚 2.65%，報 6691.33 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 40.79 億元，其中滬股通買超人民幣 16.31 億元，深股通買超人民幣 24.48 億元。

法人觀點

國泰君安認為，近期市場振幅明顯縮小，指數波動出現平緩的跡象，指數可望延續反彈格局。短線已經消化 9 月以來的利空因素，市場經過連續縮量整理蓄勢後，指數有機會重新走揚。操作上建議，以第三季業績為核心，留意季報表現較優的個股。可以繼續順著景氣明確高的產業選股，如鋰電池、新能源汽車、太陽能、電力儲存等方向。