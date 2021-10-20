創4個月新高 人民幣中間價大升238基點 直逼6.4大關

美國財報季業績表現不俗，帶動美股走揚，使得避險情緒降溫，美元指數回跌至近三周低點。而周三 (20 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 238 基點，報 1 美元兌 6.4069 人民幣，創下 4 個月新高。

根據數據顯示自 6 月底以來，美元指數累積升值 1.6%，但這段期間人民幣兌美元匯率並未貶值，反而升值 0.3%。這主要因為除了強勢的出口數據外，離岸與在岸人民幣外匯市場供給偏緊是重要的推動因素。

人民幣的升值顯然與目前中國經濟情況有極大的反差，法人認為中國產業政策帶來的不確定性、地產開發商違約、經濟減緩等不利因素並不會大幅影響匯率。

巴克萊指出中國出口異常強勁，而且做空人民幣代價極高，依目前的做空成本人民幣一年內要貶 2.9%，才能剛好損益兩平。

今年 5 月底時，人民幣兌美元一度來到 1 美元兌 6.35 人民幣，人民幣創近 3 年新高。但隨後人行出大招，宣佈將外匯存款準備金率從 5% 上調至 7% 後，人民幣升值反轉，之後一度貶破 6.5 關卡。

離岸人民幣在今日凌晨升破 1 美元兌 6.4 人民幣大關後，早盤走勢呈現升多回貶，保持在 1 美元兌 6.38 人民幣附近震盪。截至上午 09:55 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3833 人民幣，貶值 109 基點，幅度 0.17%。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3907 人民幣，貶值 81 基點，幅度 0.13%。