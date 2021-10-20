證實蔡明興確診 富邦金：公司營運業務不受影響

外傳富邦金控 (2881-TW) 董事長蔡明興為昨 (19) 日公布的境外移入 COVID-19 確診個案之一，富邦金今 (20) 日證實表示，董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢 COVID 確診，但對公司營運及各項業務不受影響。

中央流行疫情指揮中心 19 日公布國內新增 5 例境外移入個案，其中，據指揮中心資料，案 16448 為本國籍 60 多歲男性，曾完整接種過兩劑 AZ，10 月 16 日自美國入境採檢確診，屬於突破性感染，有發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，已匡列同班機接觸者 5 人，列居家隔離。依公布案例年齡 60 幾歲、搭私人包機等線索，金融圈認為符合條件的就只有富邦金控董事長蔡明興。

富邦金今天發布重訊，以 2 點說明回應遭指金控董事長確診傳聞，富邦金表示，第一，公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定；第二，相關媒體報導，對公司財務業務無重大影響。

富邦金證實，董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢 COVID 確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，該公司及董事長感謝各界的關心。

另有消息指出，富邦金已在內部向全金控員工公告，為落實公司治理，建立代理制度，董事長蔡明興休假期間（10 月 18 日至 10 月 31 日），董事長職務將由董事蔡明忠代理。對此富邦金僅低調回應，公司已內部公告董事長休假訊息，並已依規定公告代理人，完善公司治理。