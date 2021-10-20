〈台股盤前要聞〉夏普重返美電視市場、中鋼Q3稅前大賺267億 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，鴻海旗下夏普暌違六年，將於明年春天重返美國電視市場，同集團的乙盛 - KY、鴻準營運可望受惠；中鋼第三季稅前盈餘 267.32 億元，季增 21%、年增 80 倍，創單季新高，累計前三季稅前盈餘 619.33 億元，創同期新高。以下是今 (20) 日必看重要財經新聞。

夏普重返美國電視市場 乙盛、鴻準受惠

鴻海集團品牌廠夏普 (SHARP) 睽違六年後，將在明年春天重返美國電視市場，且此次攜手美系電視串流業者 Roku，可望擴大在美市占，外界看好，夏普回歸美國，將挹注同集團乙盛 - KY(5243-TW) 與鴻準 (2354-TW) 營運，前者墨西哥廠將取得組裝訂單，後者則直接受惠夏普營運轉佳帶來的業外收益。閱讀全文...

中鋼 Q3 稅前盈餘 267 億元 前 3 季賺 619 億元同創新高

中鋼 (2002-TW) 昨 (19) 日公告 9 月自結，稅前盈餘 89.36 億元，月增 3%、年增 19 倍，每股稅前盈餘 0.57 元；第三季稅前盈餘 267.32 億元，季增 21%、年增 80 倍，創單季新高，每股稅前盈餘 1.69 元；累計前三季稅前盈餘 619.33 億元，較去年由負轉正，也創同期新高，每股稅前盈餘 3.93 元。閱讀全文...

電池原料燙金 美琪瑪、康普獲全球三大單位敲門赴海外設廠

電動車電池需求大爆發，各國政府、電池前驅體廠為鞏固供應鏈料源，主動找上上游原料廠，據悉，台廠美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 已獲歐美政府、日韓客戶、國際礦商共三大單位上門談合作，盼前往海外設廠，凸顯兩家廠商技術獲認可，並藉此掌握電池關鍵材料，業者透露，海外設廠決定的時程不會太晚。閱讀全文...

蘋果秋季第二場發表會：新一代 M1 晶片、新 MacBook Pro、AirPods 3

蘋果 (AAPL-US) 第二場發表會於台灣時間周二（19 日) 凌晨一點登場，萬眾矚目的 AirPods 3 與兩款 MacBook Pro 終於亮相，此外蘋果也宣布兩款效能強大的 M1 晶片、新的 Apple Music 訂閱方案以及新版 HomePod mini。閱讀全文...

規範不當套領發票獎金 財政部修正條文將明確定義「不合常規」

為防有心人士以不合常規的方式取得大量小額發票套領獎金，財政部擬修正給獎辦法，即便是已發的獎金也會追回，財政部次長李慶華昨 (19) 日透露，修正條文將對「不合常規」予以明確定義。閱讀全文...

傳谷歌計畫將 Pixel 6 手機產量提升一倍 以搶奪市佔

據報導，谷歌 (GOOGL-US) 已要求供應商將即將推出的 Pixel 6 智慧型手機的產量拉升至超過 700 萬支，是去年整體手機總出貨量的 2 倍，以搶奪華為的市佔缺口，並趕上疫情後的需求復甦。閱讀全文...

盛群明年晶圓產能將再增 5% 接單正向已達 70-80%

MCU 廠盛群 (6202-TW) 昨 (19) 日舉辦 2021 年新品發表會，總經理高國棟表示，客戶需求仍相當強勁，明年整體接單已達 70-80%，晶圓產能也較今年增加 5%，可滿多更多客戶需求。閱讀全文...

美最大客戶衝市占 松瑞藥急擴 1.5 倍產能 成最大供應商

原料藥廠松瑞藥 (4167-TW) 旗下抗生素厄他培南 (Ertapenem) 客戶，為衝刺提升美國市占率，今年擴增 2 倍產能仍供不應求，加上美國醫院集體採購機構 (GPO) 明年訂單陸續開出，松瑞藥預計，總產能將提升至 5 噸，增幅達 1.5 倍，將成該客戶的全球最大供應商。閱讀全文...