〈國泰金經濟調查〉近四成民眾最愛好食券 農遊券吸引力不到一成

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日表示，據調查，行政院推出振興五倍券，民眾在百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願相較於三倍券增加，近四成民眾最愛好食券，而農遊券吸引力不到一成。

國泰金公布國民經濟信心調查結果，針對行政院推出「振興五倍券」措施，與 2020 年 7 月調查的振興三倍券比較，39.3% 的民眾傾向將五倍券用在日常雜貨，較上次調查減少 3.1 個百分點；26.4% 的民眾會在百貨商場消費，較上次調查增加 2.2 個百分點；11.3% 的民眾將花在旅遊住宿，較上次調查減少 3.3 個百分點；9.9% 的民眾則會用在餐廳飲料，較上次調查增加 3.6 個百分點，整體而言，民眾在百貨商場與餐廳飲料等使用五倍券的意願相較於三倍券增加。

本次調查結果亦顯示，57% 的民眾傾向在今年底前使用五倍券，30.3% 民眾尚未決定何時使用，僅 12.7% 的民眾選擇在明年才使用；此外，39% 的民眾認為好食券最有吸引力，28.7% 民眾偏好國旅券，有 16.3% 的民眾青睞藝 Fun 券，農遊券則吸引 8.4% 的民眾。