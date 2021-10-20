〈中經院經濟預測〉明年GDP續高於3% 堤防六大不確定性

中華經濟研究院今 (20) 日將我國今年經濟成長率 (GDP) 預測值續上修至 5.84%，符合目前官方和各界智庫預料朝 6% 靠攏的共識，而明年 GDP 在高基期下仍可望繳出 3.55% 的成績，為連 3 年超過 3%，不過，外部仍有不少不確定因素，包括疫情變化、主要國家貨幣政策調整、原物料價格、全球能源和限電危機、國內廠商投資變化，以及地緣政治等。

中經院說明，據 Google 對智慧型手機用戶位置信息的分析數據，歐美主要城市「零售和娛樂設施」的人數持續回升，而國際民航組織 (ICAO) 公布數據也顯示國際機場起飛的航班數量，與疫情前的 2019 年 10 月相比，已恢復 60%，反映民眾生活和活動逐步恢復，不過，秋冬為呼吸道疾病好發季節，疫情是否再次反覆干擾，仍將左右全球經濟活。

隨著全球疫情穩健改善，各國書庫振興方案即將落幕，同時，為避免通膨延燒與債務違約、資產泡沫化等問題，主要央行已著手開展對貨幣政策正常化，並持續透過各式管道，進行公開透明溝通與宣示。

通膨議題是近來受到全球關注的議題，中經院指出，前 9 月全球糧食價格上漲幅度已達 30%，反映廣泛的物價上漲壓力，再加上物流中斷和運輸成本增加等，主要國家的金融單位高層已對通膨愈趨審慎。

而今年煤炭和天然氣價格暴漲，引爆中國限電、歐洲電銲與天然氣價格暴漲的雙重風暴，不僅對剛進入疫後復甦期的全球經濟帶來新的變數，更直接衝擊數以億計的終端家戶生活安全。

由於限電措施，目前已有諸多機構下修中國今年經濟成長率，中經院提醒，此意料外的能源危機，恐將對全球政治與經濟帶來危機。

國內方面，供應鏈斷鏈、五缺憾淨零減排等造成企業營運艱辛挑戰，國內廠商的投資活動雖今年繳出亮眼成績，但廠商後續投資布局與決策，不排除將有所調整因應。

另外，主要國家領導高層面臨新世代接班，包括日本、德國、加拿大，而菲律賓、韓國和海地也即將於明年舉行總統選舉，同時，多國財金高層也即將面臨任期屆滿，尤其美國聯準會主席將於明年初屆滿，而聯準會委員會已有 2 位委員辭職，對後續聯準會減債、升息以及通膨問題的處理，受到關注。