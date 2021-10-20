〈東元新品發表〉董座：產業經濟正向 明年營運延續成長

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (20) 日表示，明年除了國內產業經濟正向發展外，公司在大型工程案件也有斬獲，加上全球短期內對石油、天然氣產業仍有需求，明年營運有望延續今年成長態勢。

邱純枝指出，今年受惠全球工業產品需求大增，帶動旗下產品出貨量成長，看好今年營收、獲利將會是歷年最好表現。

展望明年，邱純枝提到，目前國內公共工程仍持續發展，加上台商回流帶動重電需求，整體國內產業經濟還是看好，此外，東元在離岸風電、能源等大型工程案件有所斬獲，將推升營運成長。

海外方面，邱純枝近一步表示，雖然目前全球經濟發展仍充滿不確定性，但東南亞市場擴大電力基礎建設，將對馬達事業有所挹注；北美市場則從今年下半年開始，石油與天然氣產業需求提升，儘管近期追求碳中和與綠能，但預期短期內對石氣產業需求不會降低。

邱純枝認為，今年各事業體已打好基礎，目前對明年景氣展望正向看待，明年營運有望延續今年成長態勢。

東元近年強化機電馬達事業群，總經理高飛鳶表示，電動車領域布局超越同業，除了開發出電動車動力系統 T Power+，可應用在電動大客車、重型電動貨卡外，近期乘用車領域也開始往印度、土耳其等歐洲與東南亞市場發展。

高飛鳶指出，初期開發電動車困難度很高，需要投入大量研發能量、投資生產設備，以及驗證程序，不過今年已將產品線到位，且與業者進行樣機測試，明年往海外拓展，目標 2024 年電動車營收比重，可占事業群 10%。