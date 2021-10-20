〈外銷訂單〉9月衝上629億美元連十九紅 Q3同寫歷史新高

經濟部統計處今 (20) 日公布 9 月外銷訂單，受惠國際品牌手機新品上市，加上國際原材物料行情維持高檔，各大貨品接單均呈現雙位數成長，9 月外銷訂單衝上 629 億美元，月增 17.6%、年增 25.7%，連十九紅，第三季外銷訂單達 1717.1 億美元，單月、單季同寫歷史新猷。

統計處指出，第三季外銷訂單達約 1717.1 億美元，季增 6.7%、年增 21.7%，為單季首度突破 1700 億美元大關，也超越去年第四季的 1699.2 億美元，改寫單季新高，累計前三季外銷訂單達 4816.3 億美元、年增 32.4%，同創歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處指出，受惠手機新品上市、年底備貨需求，加上 5G、高效能運算等商機擴展，筆電、顯示卡需求延續，支撐資訊通信及電子產品接單成長，外銷訂單分別年增 39.1%、21.5%，其中，電子產品創下歷年單月新高紀錄。

光學器材同樣在筆電等大尺寸面板、車載、商用應用面板需求成長下，外銷訂單也連續 16 個月正成長，年增 19.5%。

傳統貨品方面，統計處指出，隨著全球景氣回溫，加上原材物料價格續居高檔，四大主要接單貨品價量齊揚，基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品，年增幅分別達 46.5%、13.1%、28.3%、44.8%，均維持雙位數成長。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，短期仍有疫情、中國能耗雙控風險存在，但隨疫苗覆蓋率提高，主要國家擴大基礎建設，仍有利支撐全球經貿成長，估 10 月外銷訂單將保持成長，達約 630-645 億美元，月增 0.2%-2.5%、年增 22.1%-25%，連二十紅。