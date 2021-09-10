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經濟部通過緯創等5企業 擴大投資台灣140億元

鉅亨網記者劉韋廷 台北
經濟部通過緯創等5企業，擴大投資台灣140億元。(圖:AFP)
經濟部通過緯創等5企業，擴大投資台灣140億元。(圖:AFP)
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緯創經濟部投資台灣

經濟部投資台灣事務所今 (10) 日再通過 5 家企業擴大投資台灣 140 億元，其他組裝代工大廠緯創 (3231-TW) 計畫進駐新竹 AI 智慧園區，其他還包含大環淨生物科技材料、鎧暘科技、勝豐達公司、日統汽車客運等，累計投資台灣三大方案已有 991 家企業參與，投資超過 1.33 兆元。

經濟部表示，緯創目前在全球已擁有 12 個製造基地、10 個研發中心、14 個客服中心等，因應全球策略布局，將擴大在台投資，計畫在新竹國際 AI 智慧園區興建廠房，增設 AI、5G、伺服器、運算產品等產線，並創造數千名科技人才就業機會。

緯創近年持續朝高價值產品布局，同時擴充全球產能，包含台灣、印度、馬來西亞、墨西哥都持續有擴產計畫，其中，緯創年初就宣布擬以不超過 46 億元額度在新竹縣國際 AI 智慧園區興建廠辦大樓，進一步發展伺服器、AI、5G 等產品。

除緯創外，經濟部指出，大環淨生物科技材料看好未來生分解材料發展，將投入近 11 億元在桃園海湖建廠，並增設多條生分解材料生產線，以支應未來世界各地對生分解材料需求，力拚在全球綠色供應鏈扮演關鍵角色。

國道客運業者日統客運也計劃斥資近 6 億元，購置符合歐盟 6 期環保規範、前單軸後雙軸 15 米的全新大客車巴士，進一步有效達成減碳、綠能規範，並落實大眾運輸公共安全。

此外，烤漆加工廠勝豐達因應美中貿易戰轉單效應，預期客戶銷量增加，規劃擴大投入 5000 萬元在台中龍井區興建廠房，導入智慧化生產線、巨量資料蒐集、智慧感測器與監控系統，鎧暘科技也申請在台南科技工業區興建廠房，並增設光阻劑智慧化產線。

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