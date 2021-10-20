【富蘭克林】擔憂通膨與中國監管 經濟前景看法轉弱 做多通膨受惠資產

經濟數據放緩、聯準會縮減購債時程逼近，加上能源與原物料價格飆漲與供應鏈瓶頸持續推高通膨前景與升息預期，衝擊全球股市九月份以來波動加大，綜合彭博資訊等外電新聞援引十月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長與獲利前景看法降至疫情爆發來最低，淨 6% 經理人認為未來十二個月經濟成長將轉弱，淨 15% 經理人預期獲利前景將惡化，但儘管對經濟前景抱持較悲觀看法，仍有 61% 經理人看好經濟與通膨將以高於長期均值的速度增長。

就通膨、利率與聯準會升息預期，對於通膨為暫時性或持續性看法的差異持續收斂，認為通膨為暫時性的降至 58%，認為是持續性的則升至 38%，分別較上個月下降 11 個及上升 10 個基本點，此外，85% 經理人預期短率將會走高，為 2018 年 11 月來最高，44% 經理人預期聯準會將於明年升息一次，而預期將升息兩次及明年不會升息的則各為 24%。

在資產配置方面則仍顯示相對偏好風險，雖然現金配置比重較上月略升 0.4 個百分點至 4.7%，淨加碼股票仍達 50%，淨加碼商品亦增至 28%，此外，調查亦顯示經理人配置轉向做多通膨受惠資產，商品與銀行股配置比重為近十年來最高，能源股則為較上月配置增加最多的產業別，銀行股淨加碼幅度創 2018 年 5 月來最高，能源股則是創 2012 年 3 月來最高。就區域別來看，淨加碼美股比重升至近 12 個月最高。

此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為本次調查的最大尾端風險，比例達 48%，中國監管風險升至第二，比例為 23%，資產泡沫、聯準會縮減購債及 Delta 病毒擴散則分居第三至第五。經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為 35%，其次分別為做多 ESG、放空中國股市與新興市場及做多比特幣交易。

依據彭博資訊，十月份美銀美林經理人調查調查於 10/8~10/14 進行，針對管理 1.2 兆美元資產的 380 位全球基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，受到通膨高漲、成長放緩及聯準會貨幣政策將轉趨緊縮等擔憂衝擊，全球股市九月份自高檔拉回整理，所幸隨著第三季財報陸續報喜，加上聯準會縮減購債利空鈍化，全球股市重回漲勢，根據 Factset(10/15) 統計，目前已有 8% 史坦普 500 企業公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為 80% 及 83%，第三季獲利預估年增 30%、將創下 2010 年以來第三高增幅，且淨利潤率預估 12.3%、也將是 2008 年以來第三高水準。隨著全球疫苗覆蓋率提高，美國政府宣布 11/8 起取消對於完整接種疫苗的外國旅客入境限制，代表美國邁入經濟重啟的最後階段，有助經濟復甦動能延續並緩解供應鏈短缺，建議股市布局多管並進，看好科技及生技醫療等創新產業、基礎建設及公用事業具備政策題材，積極者可波段操作天然資源產業。另一方面，美國十年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，建議可趁此波利差型債市拉回時尋找進場機會，首選高收益債及波灣債市，而通膨及殖利率走揚環境將帶動類股輪動加速，採取價值及成長均衡布局的美國平衡型基金可列為核心首選。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，利率上升可能對科技股構成不利影響，然而，如果利率上升是出於正確的原因，也就是經濟前景的改善，這預示著企業可能增加對科技的投資。科技產業淨現金為正，因此不太可能面臨其他產業在被迫再融資債務時可能面臨的利息支出逆風。科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率，具定價權且輕資產，可望平衡利率上升的影響，因此，我們認為科技產業的基本面在通膨環境中仍將保持良好。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，目前全球基礎建設產業正位於迎向長期成長週期的轉捩點。在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，未來幾十年全球需要投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長，讓基礎建設股票的投資人可搭乘追求收益及潛在資本利得空間的長期順風。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，儘管景氣自高峰回落，美國經濟成長仍維持正向，預期至少在 2022 年中之前都將以高於長期均值的速度增長，而雖然供給面瓶頸可能維持較長時間，但預期仍將為暫時性的，通膨將不至於演變成問題，整體而言，即便政策有所調整，但提供市場充沛流動性的目標並未改變，偏向鴿派的政策方向仍將延續。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，全球經濟復甦及通膨壓力升溫下， 產油的波灣政府因高油價而有財政收入的進帳為可受惠通膨的元素，此外，波灣國家正積極進行經濟結構改革，發展資本市場，能源以外的商機也應運而生，截至 2020 年底波灣債佔新興市場主權債、企業債指數的權重分別提高至兩成、一成，然而全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態，意謂未來還有很大的資金流入空間。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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