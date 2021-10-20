通膨隱憂蠢動 逾一成經理人預期景氣恐惡化

通膨隱憂讓全球股市陷入劇烈波動，經理人對景氣看法也轉趨悲觀，根據美銀美林經理人調查報告，經理人對經濟成長與獲利前景看法降至疫情爆發來最低，淨 6% 經理人認為未來十二個月經濟成長將轉弱，淨 15% 經理人預期獲利前景將惡化。

但儘管對經濟前景抱持較悲觀看法，但仍有 61% 經理人看好經濟與通膨將以高於長期均值的速度增長。

調查指出，就通膨、利率與聯準會升息預期，對於通膨為暫時性或持續性看法的差異持續收斂，認為通膨為暫時性的降至 58%，認為是持續性的則升至 38%，分別較上個月下降 11 個及增加 10 個基本點。

此外，85% 經理人預期短率將會走高，為 2018 年 11 月來最高，44% 經理人預期聯準會將於明年升息一次，而預期將升息兩次及明年不會升息的則各為 24%。

在資產配置方面則仍顯示相對偏好風險，雖然現金配置比重較上月略升 0.4 個百分點至 4.7%，淨加碼股票仍達 50%，淨加碼商品亦增至 28%。

調查也發現，經理人配置轉向做多通膨受惠資產，商品與銀行股配置比重為近十年來最高，能源股則為較上月配置增加最多的產業別，銀行股淨加碼幅度創 2018 年 5 月來最高，能源股則是創 2012 年 3 月來最高。就區域別來看，淨加碼美股比重升至近 12 個月最高。

至於最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為本次調查的最大尾端風險，比例達 48%，中國監管風險升至第二，比例為 23%，資產泡沫、聯準會縮減購債及變種病毒擴散則分居第三至第五。

在交易類別部分，受訪經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為 35%，其次分別為做多 ESG、放空中國股市與新興市場及做多比特幣交易。