高端新冠疫苗巴拉圭三期試驗 最快年底前取得數據

高端疫苗 (6547-TW) 今 (20) 日表示，在巴拉圭進行的新冠疫苗第三期臨床試驗，已有近百位受試者施打第一劑，預計 330 名受試者將於本周完成第一劑施打，年底前將可取得初步臨床數據。

高端新冠肺炎疫苗今年第 3 季運抵巴拉圭後，由亞松森大學醫學院負責執行試驗及臨床試驗前訓練。

高端上週三 (13 日) 正式展開巴拉圭三期臨床試驗，一週內有超過 300 位民眾登記，並完成近百位受試者第一劑施打，預計從今日開始加快施打速度，本週將完成 330 人第一劑疫苗施打。

高端計劃此試驗收納 1000 位受試者，採用免疫橋接設計與 AZ 新冠肺炎疫苗進行比對性試驗，預計於第 4 季取得安全性及免疫原性比較數據，藉此加速佈局中南美洲市場。

高端表示，目前國際法規聯盟 ICMRA，以及由澳洲、加拿大等 5 國所組成的 Access Consortium，正積極倡議新冠疫苗免疫橋接試驗。

高端強調，免疫橋接已成為國際新冠疫苗採用的主要試驗方法之一，且試驗結果也可透過澳洲學者 D. Khoury Curve 及牛津大學發表 AZ 疫苗之保護力關聯指標 (CoP) 進行疫苗保護力推估。

除了高端新冠疫苗採用免疫橋接外，法國藥廠 Valneva4 月底在英國執行全球首個 4000 人三期免疫橋接試驗，從公布數據顯示，與 AZ 疫苗比對，Valneva 的中和抗體效價 GMT 是 AZ 疫苗的 1.39 倍，且血清陽轉率優於 AZ 疫苗。