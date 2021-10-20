大盤狹幅震盪萬七可期 四大高成長產業持續看好

期貨結算日 狹幅震盪小跌作收

台股今日沒有意外，一如昨天所說為震盪行情，唯一較為奇怪的是，盤中竟然沒有突破萬七，且下也沒到 16800，震盪幅度較小，終場收 16887.82 點，下跌 12.85 點 (-0.08%)，失守 16900 大關，成交量為 2,652.4 億元。

在籌碼方面，三大法人合計賣超 55.48 億元，外資賣超 49.17 億元，投信買超 10.32 億，而自營商則是賣超 16.61 億元，在期貨未平倉方面，外資今日回補 743 口空單，前五大特法今日也重新翻空。就技術面來看，5 日線即將向上突破月線，明日若能帶量上攻萬七，則短線上將偏多看待。

四大高成長產業持續看好

如我之前所說，先進製程、電動車、MiniLed、高速傳輸等四大產業，仍是目前的首選投資標的，以下我將重點挑出幾檔指標個股，供投資人參考。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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