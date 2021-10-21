〈能源盤後〉美庫存意外大降 汽油庫存觸及近2年低點 WTI連5漲

週三 (20 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美國上週原油庫存意外下降，以及汽油庫存下降至近 2 年低點，即使中國增加煤炭供應量的行動似乎削弱石油需求前景。

Third Bridge 全球工業材料和能源部門負責人 Peter McNally 表示：「美國原油和石油產品的庫存下降，同時需求持續復甦，供應成長依舊難以捉摸。所有主要類別的庫存現在都處於或接近其 5 年季節性低點，且汽油和蒸餾油的需求已完全恢復到疫情爆發前的水準。」

EIA 石油庫存報告

EIA 週三公布，美國上週 (10/15 止) 原油庫存下降 40 萬桶，為 4 週來首次下降，且與分析師預期背道而馳。

根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週原油庫存增加 200 萬桶。API 週二稍晚也公布上週原油庫存增加 330 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，這樣的數據有助於緩解原油「超買情況」。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或近 1.1%，收每桶 83.87 美元，連續第五個交易日上漲，為最近月契約自 2014 年 10 月 13 日以降未見的高點。該契約今日收盤後屆期。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 98 美分或近 1.2%，收每桶 83.42 美元，該契約自交易最活躍契約轉為最近月契約。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 74 美分或 0.9%，收每桶 85.82 美元，為 2018 年 10 月 3 日以降最高收盤價。

原油庫存意外下降，令 WTI 原油價格上漲幅度大於 Brent 原油期貨，因後者的漲幅受到中國消息抑制。

《華爾街日報》報導，中國國家發展和改革委員會 (下稱發改委) 本週誓言使用「一切必要手段」來降低創紀錄的煤炭價格，包括使用允許政府限制必需品利潤和價格的合法手段。

施耐德電氣高級大宗商品分析師 Brian Swan 報告中表示：「這應該會令煤炭的高價位承壓而放緩，但反過來也會讓油價下降。」

中國還下令所有煤礦區都全速運作，包括假日也不休息，並批准新建煤礦，下令中國北方和西北部的主要煤炭生產基地自週二起每公噸降價人民幣 100 元。

煤炭和天然氣價格飆升，推動原油價格升至近期高位，因為燃煤和天然氣發電廠已開始轉用石油，尤其是亞洲的發電廠。

「全球煉油廠正全速運作以滿足來自美國、歐盟和亞洲的需求。當然，整個歐洲的高天然氣價格和第四季工廠維護期將讓供應受限。在冬季需求來臨之前，一些發電廠已經轉向燃燒柴油和其他燃料庫存。」Swan 說。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 認為，倘若中國監管單位人為施壓以降低煤炭價格，那轉用燃料的程度就會下降，蒸餾油中的精煉油產品，包括瓦斯油、取暖油、煤油、噴氣燃料和柴油，最容易受中國煤炭計畫的影響。

另外，EIA 也公布上週汽油庫存減少 540 萬桶，蒸餾油庫存減少 390 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師本欲其上週汽油庫存減少 220 萬桶，蒸餾油庫存減少 240 萬桶。

根據 EIA 數據，車用汽油庫存為 2.177 億桶，觸及 2019 年 11 月以來的最低水準。

價格期貨集團的高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「汽油和蒸餾油的需求高到令人難以置信，而這將持續支撐市場。」

此外，EIA 報告指出，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週下降 240 萬桶，上週國內石油總供應量下降 10 萬桶，到 1130 萬桶 / 日。

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