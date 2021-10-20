〈能源盤後〉俄增供天然氣提議不單純 WTI創七年新高 布蘭特收盤站上85美元

國際油價周二（19 日）價格上漲，西德州中質原油 (WTI) 創下 7 年新高，布蘭特原油三年來首度收盤高於每桶 85 美元。是有報導稱，俄羅斯增加對歐洲天然氣供應的提議可能暗藏不利因素。

彭博周二援引知情人士消息報導，俄羅斯可能不會向歐洲缺乏能源的地區輸送天然氣，除非歐洲監管機構先批准其「北溪二號」（Nordstream 2）天然氣運輸管線，這條具爭議的管線能將天然氣從俄羅斯運輸至歐洲，但尚待監管機關批准。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，看起來俄羅斯可能不會增加對歐洲的天然氣出口，然而俄羅斯表示，已履行向歐洲供應天然氣的合約。

Flynn 說，俄羅斯對歐盟的要求一點都不著急，歐洲決定仰賴俄羅斯供應天然氣，感覺就像是在玩一場俄羅斯輪盤賭局，現在看來歐洲輸了。

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 52 美分或近 0.6%，收每桶 82.96 美元，為最近月合約自 2014 年以來最高，該合約將於周三交易結束時到期。

12 月交割的 WTI 原油期貨上漲 75 美分或近 0.9%，收每桶 82.44 美元，此為交易最活躍契約。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 75 美分或 0.9%，收每桶 85.08 美元，為最近月契約自 2018 年 10 月 3 日至今最高收盤價。周一 Brent 原油期貨價格一度突破每桶 86 美元，觸及 3 年盤中高點，但隨後回落收低。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，天然氣任何的短缺顯然會導致原油需求增加，然而眾所周知，俄羅斯一直在裝模作樣。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 2% ，收每百萬 Btu 5.088 美元，繼周一下跌 7.8% 後，周二回升。

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 在一份報告中說，隨 Brent 原油期貨價格走高，預計供應將繼續吃緊。路透日前報導指出，OPEC + 成員國 9 月減產幅度為 115%，這表明在今年早些時候，該組織同意每個月增產 40 萬桶後，成員國苦思如何實現目標。

Fritsch 說，即使 OPEC + 達到目標，也不足以填補供需間的缺口。

Sevens Report Research 分析師在周二的簡報寫到，中國與美國的經濟數據疲軟，將對未來幾周與數月的需求前景產生一些影響，因為需求疲軟至少會抵消現貨市場上更嚴重的供應缺口。

美國聯準會（Fed）周一公布 9 月工業生產月減 0.7%，創 7 個月以來最大降幅，與此同時，中國在同日公布的第三季國內生產毛額（GDP）數據顯示，第三季 GDP 年增 4.9%，略低於預期 5%，遠遜於第二季的 7.9%。

Sevens Report 分析師說，原油期貨連八周上漲，價格在技術面上屬超買狀態，WTI 原油期貨價格處於 80 美元的低點。能源市場的主導趨勢仍是看漲，但就目前而言，WTI 原油期貨價格的支撐位在每桶 79 美元附近。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，Brent 原油期貨價格阻力位接近 87 美元，因為交易商與基金重新評估押注原油升向 90 美元的風險與回報，因為中國持續出現疲軟跡象，而美國原油庫存上升。

市場投資人正在等待每周公布的原油供應數據，美國能源資訊局（EIA）將於周三公布官方數據。

分析師普遍預計美國經濟將持續成長。普氏能源資訊（S&P Global Platts）的調查顯示，截至 10 月 15 日當周，美國原油供應將增加 200 萬桶，此外還預計每周的汽油庫存將減少 220 萬桶，蒸餾油庫存將減少 240 萬桶。

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