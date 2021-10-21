〈紐約匯市〉風險偏好回頭美元續跌 比特幣衝6.7萬美元寫歷史新高

由於風險偏好回頭，美元周三 (20 日) 持續走跌，市場聚焦大宗商品價格上漲，關注全球央行為對抗高通膨環境可能將提前升息。此外，受惠於首檔比特幣期貨 ETF 助攻，比特幣飆至 67017 美元寫下歷史新高。

市場原先預期聯準會 (Fed) 將提前升息以抑制目前的高通膨，不過，本周市場轉而對其他可能升息更為激進的國家定價，原物料相關的貨幣如加幣、澳幣表現也較為優異。

CIBC 資本市場北美外匯策略經理 Bipan Rai 表示，市場正對央行可能舉動進行激烈反應，不過這可能高估升息的速度，若市場降低此部分定價的力道，美元有望再次走強，不過這需要一些時間。

周三紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 平盤走低，下跌 0.17% 至 93.62，該指數已自上周高點 94.56 下跌 1%。

美元指數 (圖: 鉅亨網)

Rai 表示：「考量到美國成長的基本面，我們認為 Fed 未來幾年升息的進度可能會比市場目前預期還快。」市場普遍認為 Fed 將在明年底前升息兩次。

Fed 理事 Randal Quarles 周三表示，雖然聯準會即將縮減購債，但面對明年可能會消退的高通膨，現階段要談提前升息還為時過早。

Fed 經濟褐皮書表示，隨著新冠疫情的影響逐漸消退，美國經濟在 9 月與 10 月以「適度至溫和」的速度成長，短期經濟活動前景依舊樂觀，但物價仍受供應鏈影響而上漲。

ING 外匯策略師認為，美元近期走跌可能源自於市場美元多頭部位降低，以及良性的風險環境預期，即美國企業強勁表現將持續抵消通膨、貨幣緊縮的隱憂。因此，現階段美元似乎缺乏一些催化劑來止跌。

風險偏好代表的澳幣兌美元上漲 0.58% 至 0.7515 美元，接近 7 月 7 日以來的高點；紐元兌美元也上漲 0.74% 至 0.7200 美元，是近 4 個月來高點。

加拿大公布 9 月通膨率持續上升達 18 年高點，激勵加幣走強，市場正靜待下周加拿大央行的最新利率決策。另外，由於避險需求減少，美元兌日圓在觸及 114.67 四年高點後回落至 114.33 日圓，跌幅 0.017%。

英鎊兌美元小漲 0.007% 至 1.3823 美元，市場預期英國央行將成為全球首個宣布升息的主要央行。歐元兌美元上漲 0.02% 至 1.1650 美元。

加密貨幣方面，受惠於美國第一檔比特幣期貨 ETF 上市，比特幣創下 67017 美元的歷史新高，24 小時內比特幣上漲 2.44%，截稿前報 65679 美元。以太幣則大漲 7.66% 至 4107 美元，與歷史高點相去不遠。

截至周四 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：