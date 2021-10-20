日圓匯價大跳水 現鈔賣出價跌至0.2476創逾15年新低

日圓匯價近來貶不停，東京外匯市場今 (20) 日盤中出現 114 日圓兌 1 美元的價位，為近 4 年來最低點，日圓兌台幣方面，根據台銀最新牌告匯率顯示，現鈔賣出價來到 0.2476 元，創下逾 15 年來新低，吸引許多哈日族紛紛進場搶換日圓，待國門開放後赴日旅遊。

美國財報季業績普遍表現不俗，帶動美股走揚，市場避險情緒降溫，使得日圓持續跳水，若以新台幣 5 萬元來計算，今年高點 0.2797 元之際，只能換到 17 萬 8763 日圓，如今匯價貶至 0.2476 元，民眾可換到 20 萬 1938 日圓，相當於多出 23175 日圓，因此，現在匯價可說是相當甜。

日圓現鈔賣出價上周跌破 0.25 元關卡，引起許多哈日族注意，根據台銀牌告匯率顯示，今天進一步跌至 0.2476 元，匯價不斷探底，這已是台銀有統計、2006 年以來的新低。

日本向來是國人最熱門的旅遊地之一，每年約有 470 萬人赴日遊玩掃貨，消費實力驚人，但受疫情衝擊，台日旅遊熱潮已中斷逾 1 年半，不過，日本數度捐贈疫苗給台灣，國人心存感激，並期待開放國門赴日旅遊，近期可望掀起一波日圓換匯潮。