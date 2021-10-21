〈財報〉特斯拉Q3電動車毛利率突破3成 但警告供應鏈問題干擾生產 盤後跌1.5%

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收、獲利續創新高，電動車毛利率更首度突破 30%，但警告外部因素正影響廠房運作，盤後股價應聲下跌 1.57%。

展望本季 (Q4)，特斯拉維持今年超過 75 萬輛的交車目標，預計多年內交車量仍能實現年均成長 50% 的成績。目前積壓訂單仍在增加，客戶的平均等待時間也在延長。

不過特斯拉表示，第四季產量將取決於外部因素影響程度，包括晶片短缺、港口堵塞和限電，這些問題正持續影響廠房運作能力。此外，近期原物料飆漲，該公司表示，目前主要暴露風險為鎳和鋁，正積極供應商簽訂長約分攤成本。

另外，特斯拉表示，德國柏林與德州奧斯汀的超級工廠目標年底生產第一批電動車，兩處廠房預計未來主要組裝 Model Y 車款。未來試產後，期望每周產能達 5000 輛，目標達到 1 萬輛，但有可能明年多數時間會面臨量產過程的許多挑戰，過程中可能會使獲利承受壓力。

至於新車款進度，特斯拉表示，Cybertruck 目前仍處於 Beta 測試階段。馬斯克月初在股東會上曾說，Cybertruck 明年將開始試產，預計 2023 年量產。此外，商業卡車 Semi、跑車 Roadster 也預計同年量產。

Q3 財報關鍵數據

營收：137.6 億美元 vs 136.3 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

稀釋後 EPS (non-GAAP)：1.86 美元 vs 1.59 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率 (GAAP)：26.6%，年增 308 個基點

淨利 (GAAP) ：16.18 億美元，年增 389%

自由現金流：13.28 億美元，年減 5%

營收細項

電動車業務 (含監管信貸) 營收：120.57 億美元，年增 58%

監管信貸部門營收：2.79 億美元，年減 30%

能源營收﹔8.06 億美元

其他：8.94 億美元

特斯拉第三季營收年增 57% 至 137.6 億美元，GAAP 淨利年增 389% 至 16.18 億美元，營益率 14.6% 。

第三季電動車平均銷售單價 (ASP) 再度下滑，年減 6%，主因於產品組合中低價車款銷量增加，不過受惠於降低成本的效率優於 ASP 降幅，Q3 營益率仍創下歷史紀錄。

截至 9 月 30 日，特斯拉第三季交車量 24.1 萬輛，季增 20%，年增 70%，總生產則達 23.8 萬輛。特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 於電話會議中表示，Model S 產量已上升，而 Model X 正在加速量產。

特斯拉廠房產能分布

剖析第 3 季個部門表現，電動車業務營收為 120.57 億美元，其中銷售 98.74 億美元，租賃 3.32 億美元。監管信貸部門營收僅 2.79 億美元，持續下滑。電動車業務毛利率達 30.5%，年增 281 個基點，並優於前五季。

此外，包括家用、商業儲能系統的能源業務營收 8.06 億美元，幾乎與上季持平。服務和其他收入為 8.94 億美元。另外，營業費用還新增比特幣價值減損，達 5100 萬美元。