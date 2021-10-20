Q3交車數據亮眼 花旗上調特斯拉Q3及全年獲利預期

在公布令人驚豔的第 3 季交車數據後，就在最新財報揭曉前夕，花旗 (Citigroup) 分析師宣布調升特斯拉 Q3 與全年獲利展望。

特斯拉本月初公布 Q3 交車量衝破 24 萬台，寫下新高紀錄，使前 3 季累計交車量達 62.7 萬台，幾乎較去年同期翻倍，強勁的交車數據也促使華爾街分析師於財報發布前夕上修獲利預期。

花旗 (Citigroup) 分析師 Itay Michaeli 周二將特斯拉 Q3 每股純益 (EPS) 預估值自先前的 1.66 美元，調升至 1.89 美元，同時將 2021 全年 EPS 預估值自 5.77 美元，調升至 6.35 美元。

整體來看，自月初公布交車數據以來，華爾街分析師已將特斯拉 Q3 獲利預期調升約 20 美分，至約 1.67 美元。

展望 2022 年，Michaeli 預計特斯拉 EPS 將達 7.34 美元，高於先前預估的 6.98 美元，華爾街分析師普遍預期為 7.44 美元，高於先前預期的 7.19 美元。

本月迄今，特斯拉股價已漲逾 12%。周二 (19 日) 截稿前，特斯拉小漲 0.34%，暫報每股 873.08 美元，與 1 月時創下的歷史新高 900.4 美元僅相差約 3%。