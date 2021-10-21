 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

白宮為縮小版支出法案擬定「B計畫」 將推新富人稅、擱置企業加稅

鉅亨網編譯余曉惠
白宮為縮小版支出法案擬定「B計畫」 將推新富人稅、擱置企業加稅 (圖:AFP)
白宮為縮小版支出法案擬定「B計畫」 將推新富人稅、擱置企業加稅 (圖:AFP)
Tag
白宮美國國會民主黨共和黨加稅基建案財政支出富人稅股票回購庫藏股拜登

美國總統拜登和民主黨議員正努力在本周結束前，就金額數兆美元的支出法案達成協議，路透報導，拜登考慮放棄提高企業稅率至 28% 的計畫，是迄今做出的最大讓步。華盛頓郵報、美聯社等也報導，白宮顧問團正在研擬加稅「B 計畫」，不會大幅提高公司稅率，並對億萬富翁的資本利得及企業庫藏股徵稅。

白宮和國會山莊的民主黨領導人正在談判，縮減龐大的加稅和支出法案，同時一併推動總額 1 兆美元的基建案。

原本的加稅和支出法案擬將企業稅率由現行的 21% 提高到 28%，但此舉在民主黨內遭遇重大阻力，例如掌握參議院關鍵支持票的亞里桑納州議員席納瑪 (Krysten Sinema)，就反對提高企業稅、富人稅和資本利得稅。

路透報導，參與白宮閉門會議的一名知情人士透露，如今拜登考慮放棄大幅提高企業稅率至 28% 的計畫。

知情人士透露，比起調高企業稅，調高個人所得稅的可能性更高。但這些計畫尚未拍板，仍可能改變。

華盛頓郵報、美聯社等也報導，為爭取過關，白宮顧問團正在研擬加稅「B 計畫」，包括對億萬富翁的資產徵稅、對企業的庫藏股計畫徵稅、制定最低企業稅率。

美聯社指出，加稅計畫的最新調整，可能讓民主黨進步派和一些溫和派感到失望，因為他們向來主張提高富人稅並扭轉川普執政時期的減稅政策。但拜登政府顯然認為，改變加稅提案是推動法案過關的必要舉措。

拜登的社會支出法案原本規模是 3.5 兆美元，如今民主黨正努力朝低於 2 兆美元的方向努力，讓方案更小、更可行。這也愈來愈接近另一位掌握參院關鍵支持票的議員曼欽 (Joe Manchine) 理想的 1.5 兆美元

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周三向記者說：「總統知道他無法拿到想要的全部。但國會也沒有任何一個議員辦得到，這就是妥協。」拜登也坦承，財政支出計畫必須縮小規模，但預測最終能在國會過關。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞