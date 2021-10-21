美國FDA批准莫德納、嬌生COVID-19追加劑並可混打

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 20 日批准民眾追加施打莫德納 (MRNA-US) 和嬌生 (JNJ-US) 的 COVID-19 疫苗，也首度表示不同廠牌的 COVID-19 疫苗可以混打。

FDA 代理局長伍考克 (Janet Woodcock) 在一份聲明中表示，由於人們在完成疫苗施打後，疫苗所提供的防護力會隨著時間逐漸減少，也因此批准疫苗追加施打對持續性的預防相當重要。

完成疫苗接種的人當中，仍有少部分出現突破性感染。這回 FDA 的處置之下，約有數百萬人將追加施打 COVID-19 疫苗，預料可獲得更強的防護力。

先前 FDA 已經批准 65 歲以上高齡長者、重症高風險群、職場環境染疫風險較高的族群，可在完整接種兩劑輝瑞 BNT 疫苗至少六個月後，再追加施打第三劑的輝瑞 BNT 疫苗。

另一方面，針對莫德納疫苗，FDA 的外部專家委員會已在 10 月 14 日建議，那些和輝瑞 BNT 疫苗的追加施打條件相同的族群們應打追加劑。該委員會也在 10 月 15 日時表示意見，支持那些完成嬌生疫苗第一劑施打的人們，在兩個月後追加嬌生疫苗。

FDA 上星期表示，在參考以色列的輝瑞 BNT 疫苗追加施打的相關數據之後，考慮將輝瑞 BNT 疫苗追加施打的年齡層降低到 40 歲。不過 FDA 在 20 日的聲明當中，並沒有提到年齡調降的問題。接下來 FDA 會再作評估，預計在數週公布最新消息。