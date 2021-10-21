英紐兩國FTA談判達成共識 料有利英國加入CPTPP

英國政府 20 日宣布，已和紐西蘭在自由貿易協定 (FTA) 達成共識，是英國繼 6 月和澳洲在 FTA 談判達成共識以來，再與另一個未在英國脫歐前簽下 FTA 的國家取得成果。由於紐西蘭是「太平洋夥伴全面進步協定」 (CPTPP) 的成員國，這對英國的 CPTPP 談判應有助益。

英國首相強生 (Boris Johnson) 和紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Ardern)，20 日在線上會議當中，就兩國間的 FTA 達成共識。

強生在聲明中形容「這是深化印度太平洋關係的偉大協定」，眾多商品的關稅將被廢除，對於英國的服飾、汽車、工具機等的出口而言是一大利多。雙方也將在數位貿易及就業目的的人口移動方面，強化合作關係。

根據英國政府的統計，英、紐兩國的貿易金額在 2020 年約達 23 億英鎊，只占英國貿易額的 0.2%。但由於英國是「五眼聯盟」成員之一，預料和 CPTPP 成員國紐西蘭取得共識可獲得許多好處，因此脫歐之後優先選擇和紐西蘭等國展開 FTA 談判。

迄今在英國優先展開 FTA 談判的美國、日本、澳洲、紐西蘭四個國家當中，有三個國家的 FTA 已經生效或是達成共識，只剩下美國還沒獲得共識。美國是英國的最大貿易夥伴，不過兩國間的 FTA 談判進展並不順利。

強生曾經設下目標，在英國脫歐之後，貿易總額的 FTA 涵蓋率要在 2022 年底之前拉抬到 80%，然而與美國之間若無法在 FTA 達成共識，距離目標就還有相當大距離。