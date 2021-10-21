供應鏈中斷恐慌帶來過度訂貨 專家：這讓情況變得更糟

今年以來對全球供應鏈中斷的恐慌情緒持續，業界人士指出，零售商和製造商因此過度訂貨或者過早下訂單，這讓情況變得更糟。

從貨櫃短缺，到極端天氣和疫情，多項因素造成部分主要港口關閉，然而，因為全球在疫情後經濟正在復甦，造成需求飆升。

供應鏈技術公司 Quincus 執行長 Jonathan Savoir 表示，目前全球零售商和製造商出於對供應鏈的中斷過度恐慌，而加大訂購量，但這只是讓情況更糟。

Savoir 表示，零售商庫存過剩的情況正在導致更大的產能緊縮，並導致所謂的「長鞭效應」。也就是說，需求的訊息遭到扭曲，並沿著供應鏈逆流而上，逐步放大，從而影響批發商、分銷商和製造商。其中，原材料供應商將感受到最大的影響。

這種影響的最終結果，可能包括扭曲的需求預測和未完成的訂單。

RBC Wealth Management 在 10 月 15 日的報告中也指出了類似的問題。報告認為，原材料、零組件和成品的訂單，都比正常情況下提前送出，排隊的隊列變得更長，形成惡性循環。

與此同時，可以預期假期前會出現貨物短缺，並且隨著供不應求，價格會持續走高。

New York Life Investments 經濟學家與投資組合策略師 Lauren Goodwin 指出，近期數據表明，供應鏈和勞動力市場受到嚴重干擾。「這些中斷將使得通膨壓力更可能持續存在。」