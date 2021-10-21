聯嘉迎二利多 營運進入復甦階段

隨著車用晶片短缺的影響趨緩，車用 LED 模組廠聯嘉 (6288-TW)9 月營收已回升至 6 個月來高點，聯嘉預計年底前 2 條美國廠新產線將布建完成、明年第一季有望開始量產，營運添新動能，法人看好，特斯拉德州工廠、柏林工廠即將量產，聯嘉作為特斯拉車燈國際項目的獨家供應商，明年起有望隨著 Model Y 出貨，營收大進補。

法人指出，聯嘉明年營運有望見明顯轉機，其中，美國廠 2 條新產線布建完成，預計第一季開始投產後交付北美 GM，添營運動能。

另一方面，聯嘉主要客戶特斯拉德州工廠、柏林工廠即將量產，聯嘉明年起搭上 Model Y 強勁出貨動能可期。

由於車用晶片短缺，聯嘉第三季出貨受影響，季合併營收 9.14 億元，年減 20.88%，再加上海運運費高漲、匯率不利因素等，法人預估，聯嘉第三季獲利可能僅與第二季相當，不過，隨著車用晶片短缺壓力趨緩，第四季起營運谷底已過。

法人估，聯嘉 10 月、11 月營收規模均將超過 9 月，第四季合併營收有望季增達 16%，而隨著匯率改善、稼動率提升，毛利率有望再次朝 20% 靠攏，進入明年後迎來復甦年，全年營收有望再度年增達 25%，毛利率上看 22%，全年每股純益估為 1.5 元左右。