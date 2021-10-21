車用雷達廠脫離生產泥淖

文．高適

中國汽車產銷數據透露產業缺料問題改善訊號，根據中汽協數據顯示中國九月汽車產量月增二○．四％，單月總產量創今年四月來新高，前九月累計汽車產量年增 7.5％。車廠優先生產的新能源車產量月增率也達 14.5％，前九月累計新能源汽車產量 184.5％。IHS 數據也顯示，大中華地區九月汽車產量較預期高出九萬輛。

新創車廠產銷逆勢創高

新創車廠在中國市場產銷創高，凸顯缺料問題在傳統車廠較為嚴重。根據中國乘用車協會數據，特斯拉九月銷售超過五六○○六輛中國製造的車款，創兩年前在上海開始生產汽車以來的最高銷售紀錄。中國「造車新勢力」的蔚來汽車九月總交付一○六二八輛，小鵬汽車九月也達一○四一二輛，雙雙突破萬輛的單月新高。

新創車廠因設計靈活受車用晶片短缺影響相較小，加上需求量體小，取得單顆晶片創造的緩解效應較傳統車廠來得大。尤其特斯拉透過本身軟、硬體快速設計能力，以及供應鏈策略性優先供貨，銷售量基本上維持逐月、逐季成長的趨勢，帶領新創車廠持續侵蝕傳統車廠市占率。

車用晶片缺料改善 第四季汽車產業景氣回升

中國汽車工業協會表示，第四季晶片採購有一定保證，整體晶片供應預期好於第三季，若車廠產量有所恢復，預計十月銷量開始恢復增長，並預計到二○二二年同期晶片需求將可達到供需平衡。

由於車用晶片下半年嚴重短缺，包括豐田、通用、福特、賓士、BMW 等一線車廠第三季被迫減產，在地緣政治壓力下，包括台積電 (2330) 等晶圓代工廠第三季已優先投片車用晶片，緩解供需失衡情況。台積電表示上半年已盡力緩解產能緊缺，目前短缺問題已有所緩解，傳導至 OEM 廠仍需數季度時間，今年整體 MCU 產能預期會增加 60％。

原先狂釋出減產訊息的傳統車廠預告將加速生產，隱含料源掌握度已開始提高。豐田汽車表示希望今年十二月重新啟動因零部件短缺而縮減的生產，以便在今年十二月至二○二二年三月底期間能夠多生產九．七萬輛汽車。現代汽車則表示車用晶片短缺的最糟糕時期已過，八、九月是最艱困的月份，希望第四季能按原定計畫交付汽車，並在二○二二年抵銷部分產量損失。

另隨著馬來西亞放寬防疫限制，半導體封測產能恢復，也將有助加速緩解車用晶片塞車問題。

供應鏈成長力道優於整車廠

由於馬來西亞占全球晶片封測產能 14 四％、半導體附加製造及零件組裝產能 7％，英飛淩、瑞薩電子、意法半導體、恩智浦、安森美等車用晶片大廠，並為豐田、福特等車廠提供服務，大摩預估全球汽車封測有二～三成是在馬來西亞完成，成為目前全球汽車晶片供應的關鍵瓶頸。

瑞銀預估隨着晶片封測設備恢復生產 (第三季主要瓶頸)，二○二二年汽車產量將迎來雙數字百分比的成長幅度。有鑑於二○二二年整體需求前景穩健，維持八九○○萬輛的汽車銷量預測不變，年增 9％，產量年增幅則可達 15％。由此可知，供應鏈營運成長力道將會優於車廠，股價評價上也會有回升的空間。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1104 期，2021.10.22 出刊。

來源：《理財周刊》1104 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》