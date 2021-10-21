青商會建平台 力挺青年晉升A++

文．理財周刊

新冠疫情肆虐下，放無薪假的人倍增，今年的大學畢業生找工作困難，連企業也說找不到人才! 加上少子化現象日益嚴重，未來人才斷層問題亟需正視!

因此，國際青年商會中華民國總會北區會特別於 10/17(日) 舉辦線上「玩轉生命力青年領袖論壇」，邀請立法委員賴品妤、樺晟集團董事長魏孝秦、和成集團副董事長邱元逸、全心醫學聯合診所副院長林穎芝、麗源光電董事長顏家欣與弁當工廠執行長林妤芬… 等人共襄盛舉，在線上分享創業、創新與轉型的經驗談，希望藉由各界菁英的拋磚引玉，啟動「島嶼 x 青職人｜青商會人才培育計畫」，讓更多青年找到翻轉機會!

在這場由汐止國家青年商會承辦的線上論壇中，線上參與者最好奇賴品妤這位史上最年輕的立法委員從政之路的甘苦。賴品妤委員分享，女性從政本就不容易，所幸從學生時代就參與社會運動，以及做國會助理的經驗，成為她在擔任立委時最大的養分，讓她現在可以更從容面對與解決政壇上的紛擾。賴委員鼓勵青年人要勇敢做夢，對從政工作有興趣的青年，熱忱很重要，但切記一定要準備充足再踏上從政之路。

身為和成集團第三代的邱元逸副董事長則分享，在面對擁有 90 年的家族企業，永續與創新是必行之路! 目前和成將重心放在與陶瓷及住宅設備相關，從全瓷假牙到智慧宅的智能設備，為原本只作衛浴設備的和成集團，得以開創藍海市場。邱副董事長認為，如果有機會，青年人最好到出國讀書或留學，既能開拓眼界，更可以強化國際觀，這也將是投身職場的最佳利器。

此外，41 歲就接手管理 40 多億的上市公司的樺晟董事長魏孝秦也是這場論壇的亮點之一。白手起家的他，從 2017 年就致力於將只作電子連結線的樺晟，轉型為跨足生醫健康、金融科技、綠色能源與城鄉改造等領域，希望藉此建立全方位平台，滿足各種不同人的需求。他建議青年朋友們要不停止的學習，累積知識、資源與人脈，隨時準備好，勇敢提出創意，更要有勇氣實踐。

而全場最年輕的全心醫學聯合診所副院長林穎芝，更讓線上參與者驚艷! 年僅 28 歲的林副院長，早在新冠肺炎爆發前，就已經在展開行動醫療計畫，希望可以幫助到更多醫療不足的偏鄉，滿足所有人的醫療需求。現在她正在整合更多醫療資源，期許勇於打破窠臼的全心醫學聯合診所，可以服務到更多亞健康的族群。

這一場線上論壇的主辦人林妤芬也是青年創業成功的代表，其所管理的

弁當工場，不僅是世大運指定的便當，弁當工場也幫助想開店青年人創業。至於論壇主持人顏家欣董事長，同時也是麗源光電董事長，更直接了當的提出

，現在青年人找不到工作，企業找不到人才，企業與青年人急需一個整合平台，冀望能透過青商會的力量，讓 1+1>2!

因此在論壇的最後，汐止國家青年商會宣布啟動「島嶼 x 青職人｜青商會人才培育計畫」，每年都會舉辦各式與青年人需要的活動，或是邀請企業家們到各大學校舉辦演講，甚至從合作中，找到新住民第二代，為政府發展新南向注入更多新血!

青商會相信結合產官學的力量，必能為青年人注入更多 A++ Plus，也滿足企業找人才的需求，進而讓政府政策更容易推動，攜手共同讓台灣更好!

來源：《理財周刊》1104 期

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