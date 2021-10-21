服飾電商業添新兵 米斯特10/25以45元登興櫃

服飾品牌業者米斯特 (2941-TE) 將於 25 日登錄興櫃，興櫃登錄價暫訂 45 元， 米斯特董事長林瑞豪今 (21) 日指出，在全通路持續拓展下，預計旗下 2 個品牌明年全台將再新開 10-16 家店，未來也不排除將發展國外代理跨境電商布局。

米斯特主要業務為品牌服飾、鞋類、配件商品的設計開發與全通路銷售，2012 年創立原生電商品牌「Life8」，並於今年創立以原創與授權為主的圖 T 新品牌「ALL WEARS」，目前全台實體門市 25 家，會員人數逾 100 萬人，預計明年將再拓點 10-16 家新據點。

林瑞豪表示，米斯特的核心價值在於電商版的 SPA(SpecialityRetailer of Private Label Apparel，自有品牌服飾商專賣店)，從商品的開發、設計、製造、行銷、廣告、販售全程參與，藉此快速掌握消費者的喜好與市場動態。

對於商品開發，林瑞豪進一步說明，服飾類產品從設計到販售僅需 20 天的時間，而鞋類產品大約 1.5 個月，平均每月可推出百款服飾、鞋類和配件，藉由這樣的快速產品管理與生產模式，可有效降低庫存，並加速產品上架時間。

米斯特去年訂單數約有 22 萬筆，銷售商品數 56 萬件，全年營收 2.71 億元，年增 43.4%，在逐步調整虛實整合發揮綜效後，全年稅後純益 3052 萬元，較前一年度轉虧為盈，每股純益 (EPS)2.39 元，而今年上半年營收 1.57 億元，年增 48.37%，稅後純益 1187 萬元，年增 100%，EPS 0.93 元。

展望後市，林瑞豪強調，看好電商市場的長期成長趨勢，米斯特將繼續以 SPA 加乘 OMO 的核心競爭力，朝多品牌、全通路的策略目標邁進。