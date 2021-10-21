〈杏國新藥解盲〉胰臟癌新藥三期解盲 主要療效指標未達標

杏輝 (1734-TW) 集團旗下杏國 (4192-TW) 今 (21) 日公告胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗期末分析結果，據數據結果顯示，主要療效指標未達到統計學上顯著意義。

SB05PC 全球中心期臨床試驗，共收案 218 位病患，其中實驗組 108 人、對照組 110 人，據期末分析結果顯示，主要療效指標方面，SB05PC 實驗組整體存活期 (OS) 中位數 226 天、無惡化存活期 (PFS) 113 天，與對照組 Gemcitabine 單藥治療整體存活期 (OS) 中位數 209 天、惡化存活期 (PFS)110 天相比，未達到統計學上顯意義。

次要評估指標中，疾病控制率方面， SB05PC 實驗組為 59.38%、對照組為 48.86%，未達到統計上顯著差異。

總經理蘇慕寰表示，治療胰臟癌新藥 SB05PC 全球多國多中心三期臨床試驗， 主要療效指標中，延長胰臟癌患者整體存活期 (OS) 與無惡化存活期 (PFS) 未達到統計學上顯著。

蘇慕寰強調，公司將會繼續完成臨床試驗報告，待臨床試驗結束後，再依臨床試驗數據部分析及討論，定訂後續開發策略，單一臨床試驗結果並不足以充分反映未新藥開發上市的成敗。

董事長李志文表示，杏輝持有杏國股權約 62%，據第二季財報顯示，杏國帳面金額佔杏輝資產不逾 9%，此次臨床試驗項目僅為杏國新藥開發產品之一。