〈信義商圈周慶火熱〉新光三越引進逾360個新品牌應戰 三大業種買氣爆棚

新光三越台北信義新天地 2021 周年慶今 (21) 日正式開跑，新光三越指出，趕在這波周年慶前完成超過 5000 坪的大改裝，並引進 364 個新品牌迎戰，購物人潮明顯回流，預計全檔期保養品、家電和 3C 三大業種可成長超過雙位數。

新光三越副董事長吳昕陽指出，對首波周年慶買氣滿意，看好人潮持續回流，接下來氣溫再降低，預料周末假期將會有更大買氣。

新光三越統計，信義新天地四館周年慶首日繳出多項亮麗成績，大容量的化妝品組數銷售較去年同期大增 20%，並帶動品牌銷售客單成長近 10%。

家用類中，電動床和床墊銷量也大幅成長 30%，洗碗機、乾衣機、掃拖機買氣旺，洗碗機、烘衣機的大家電品牌都爆櫃，一早開店半小時熱賣 50 台，按摩椅同步熱賣 50 台以上。

在氣溫降低的助攻下，外套、被胎業績首日較往年成長雙位數，被胎首日已賣超過 250 組。

另 方面，中高階手機也出現換機潮，首日 iPhone 13 系列新機開店即大賣 120 支，A8 3F Samsung 信義區首發 3C 配件專櫃 Samsung Galaxy Z Flip 賣到缺貨。