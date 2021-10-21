試辦92天最快達標 富邦人壽視訊投保正式獲准開辦

富邦人壽「VIP 視訊保」視訊投保服務已通過金管會保險局審核正式開辦，透過行動投保平台，進行行動身分識別 (Mobile ID,MID) 後，完成電子簽名，並以行動繳費、電子化轉帳授權等機制，就可以「零接觸、零紙本、零落地」等三大特色進行視訊投保。

據保險局統計，國泰人壽、中壽、富邦人壽、全球人壽、新光人壽、富邦產險與台灣人壽等 7 家保險公司，申請遠距投保試辦，在國壽僅花 120 天率先獲金管會核准正式開辦後，富邦人壽也以 92 天試辦創最快達標紀錄，正式晉級視訊投保常態化的公司。

富邦人壽表示，視訊投保業務試辦期間吸引 20 與 30 世代的青壯族群使用，佔比達 64%，且在疫情催化之下，視訊投保險種類型又以終身險比例最高，達 45%；其次為投資型保險的 27%、及重大傷病險的 12%。

富邦人壽表示，該公司善用保險科技積極拓展場景金融服務，此次亦攜手台北富邦銀行與 LINE Pay 推出「LINE Pay 綁卡繳保費」的創新服務，保戶可透過 LINE Pay 綁定指定銀行信用卡繳納首期保費，省去填寫信用卡資料的時間，此服務也是台灣首家試辦獲准開辦的保險公司。

富邦人壽表示，綁卡繳保費的服務在試辦期間，以 20 與 30 世代的青壯族群使用最為踴躍、佔 54.5%，因為 1980 年後出生屬於數位原生世代（Digital Natives），其成長環境方便接觸數位科技，對於新穎的數位體驗也就更願意嘗試；而 40 世代也佔了 22%，亦顯示民眾對於行動支付管道繳納保費接受度高。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「VIP 視訊保」和「LINE Pay 綁卡繳保費」等服務在今年疫情期間均發揮最佳效益，零接觸的投保與繳費方式，充分落實防疫安全，也正因為這些創新服務貼近消費生活，促使女性保戶更能接受操作新興數位科技，且在女性投保率高於男性，以及家庭經濟重要決策角色的背景下，均受到女性保戶歡迎，女性使用比例約達六成。