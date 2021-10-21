比特幣帶頭、以太幣急漲 加密貨幣總市值持續創高 破2.77兆美元

隨著比特幣 (BTC) 達成新高後於高檔震盪，先前漲勢落後的以太幣 (ETH) 加速前衝，周四 (21 日) 晚間報價衝上 4369 美元，距離歷史新高僅一步之遙。

在兩大主要貨幣比特幣及以太幣帶領下，據 CoinGecko 數據，加密貨幣總市值在 24 小時內上漲 5.4%，至 2.77 兆美元，持續創歷史新高。

據 Coindesk 平台數據，至台北時間 19:42，以太幣報 4299 美元，24 小時漲逾 11%，今天最高來到 4369 美元，距 5 月 12 日所創歷史新高僅 10 美元左右。

以太幣走勢 (圖表取自 coindesk)

以太幣是周四漲勢的主角，「巨鯨」及機構投資者的增持帶來了驅動力。數據顯示，持有 1 到 1000 萬個 ETH 代幣的大型錢包投資者，其持有量增加了 14%，帶動了價格的反彈。

其中，Nikhil Shamapant 提出的「三重減半 (Triple Halving)」說法，被認為是這輪上漲的重要原因。根據他所提出的論述，繼倫敦硬分叉和 EIP1559 發布之後，以太坊 2022 年初又將從工作量證明 (PoW) 遷移到權益證明 (PoS)，會使發行量減少了 90%，相當於連續 3 個比特幣減半事件。

歷來供應短缺都引發加密貨幣的價格反彈，Fxstreet 分析師 Ekta Mourya 認為，這一效應帶動了以太幣的反彈。

4 個月前預測比特幣創下歷史新高的加密貨幣分析師 @crypto_birb ，為以太幣價格設定了 20000 美元的目標價。