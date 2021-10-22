〈能源盤後〉原油收低 市場獲利了結 WTI自7年高點回落

週四 (21 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油期貨 6 個交易日來首次收跌，分析師認為，自多年高點回落是投資者進行獲利了結。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 報告中表示：「雖然有些人樂觀看漲高達 100 美元，但也有些人開始覺得現行價位已經高到讓他們心癢難耐，想從中收割獲利。」

「把賣出門檻設在 86 美元的交易者趁機獲利了結，引起油價下跌。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 92 美分或近 1.1%，收每桶 82.50 美元。

週三交易時，11 月交割的 WTI 原油期貨價格收在 7 年高點，且為連續第五日上漲。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.21 美元或 1.4%，收每桶 84.61 美元，自前一日登上的 2018 年 10 月 3 日以降最高點回落。

Dickson 表示，撇開獲利不談，今年餘下時間原油走勢仍看漲，這要歸功需求上升，以及 OPEC + 供應收緊的生產政策。

OPEC + 在今年夏季同意每月放寬現有減產限制 40 萬桶 / 日後，成員卻一直難以達到產量配額。

週三早盤原油本走低，但在 EIA 公布上週美國原油庫存意外大降後，原油期貨價格逆轉收高。

另外，汽油庫存和蒸餾油庫存也有所下降，激勵週三價格收高，登上多年高點，週四交易同樣出現獲利了結。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1.1% ，收近每加侖 2.48 美元，自 2014 年 9 月以來高點回落。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.549 美元，自 2014 年 10 月以來高點回落。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 在報告中表示：「EIA 公布了原油和石油產品的商用庫存合併下降近 1000 萬桶，還有一些戰略儲備量下降。」

「原油庫存仍遠低於往年此時的常態水準，且需要幾個月更強勁的供需平衡，才能拉回到與 5 年平均水準齊平。」

其它能源商品交易

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1% ，收每百萬 Btu 5.115 美元。

EIA 週四公布，上週 (10/15 止) 美國天然氣庫存增加 920 億立方英呎，略高於預期。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 880 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts 數據，當週庫存增加的 5 年平均水準為 490 億立方英呎，而去年同期庫存增加程度為 690 億立方英呎。